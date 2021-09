NERSANT dinamiza Roadshow Macau / Portugal no dia 15 de setembro – Economia ribatejana promove-se em Macau

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai promover o potencial económico do Ribatejo no mercado de Macau já no próximo dia 15 de setembro. A associação vai realizar o Roadshow Macau / Portugal, evento online que pretende exponenciar as exportações regionais e incentivar o investimento externo na região.

No próximo dia 15 de setembro, a NERSANT promove o Roadshow Macau / Portugal, evento online que pretende promover a economia e potencialidades do Ribatejo junto do mercado de Macau. No evento, que se inicia às 16:00 de Macau (09:00, de Lisboa), a associação vai apresentar ao mercado, as oportunidades de negócio e investimento na região do Ribatejo, estando já confirmada a presença de diversas entidades institucionais, investidores e empresas de várias áreas, destacando-se os setores do Turismo, Agroalimentar, Nutrição, Saúde e Higiene, Metalomecânica, Construção, entre outros.

Paulo Cunha-Alves, Cônsul Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Domingos Chambel, Presidente de Direção da NERSANT, Tang Weng Hei, Diretor Adjunto do Departamento de Promoção Económica e Comercial junto dos Mercados Lusófonos do IPIM – Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau farão a sessão de abertura do evento, seguindo-se intervenção de João Salvador, da NERSANT, que fará a apresentação da associação empresarial e do Ribatejo, com foco na atratividade económica da região.

O roadshow online prossegue com um painel sobre produtos portugueses com competitividade em Macau, onde intervêm Alberto Bettencourt, CEO da MCM Media Asia, Carlos Duque Simões, Presidente de Direção da Macau European Chamber of Commerce e Bernardo Mendia, Secretário Geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa.

No painel sobre “Incentivos e apoios ao Investimento em Portugal”, confirma-se a presença de Carolina Lousinha, Diretora da AICEP Macau, seguindo-se um momento de networking onde os empresários e investidores presentes poderão esclarecer dúvidas e clarificar informações sobre o Ribatejo e a sua economia.

De referir que o Roadshow Macau / Portugal é uma iniciativa do Ribatejo Business Intelligence, projeto financiado pelo Alentejo 2020 e que tem como objetivos melhorar o reconhecimento da região no exterior e o posicionamento das empresas/entidades no mercado global, permitindo que estas iniciem exportações ou reforcem o seu potencial exportador, consolidando quotas de mercados ou diversificando os seus mercados.

Para mais informações sobre o apoio à internacionalização da NERSANT, os interessados devem contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da associação através dos contactos datic@nersant.pt ou 249 839 500. Os interessados em participar no Roadshow Macau / Portugal podem fazê-lo gratuitamente através de registo no evento, em https://bit.ly/3BH5WVA.

