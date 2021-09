Apreendidas dez máquinas de jogo ilegal em Coruche

Militares do Destacamento Territorial da GNR de Coruche apreenderam, no dia 7 de setembro, dez máquinas de jogo ilegal, no concelho de Coruche.

Na sequência de uma ação de fiscalização direcionada para a fiscalização de estabelecimentos, os militares da Guarda detetaram dez máquinas de jogo ilegal, culminando na identificação de um homem de 27 anos e na apreensão de dez máquinas de jogo ilegal; 417 euros em numerário; diverso material relacionado com a prática da exploração ilegal de jogo.Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Coruche.

Esta ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Coruche e com o apoio do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos.

A GNR relembra que a dependência no jogo é reconhecida como uma patologia, sendo necessário estar alerta aos sinais que revelem a adição do jogador, pois é comum que aqueles que sofrem desta perturbação ponham em risco o seu trabalho e contraiam dívidas, acabando por inviabilizar a sua interação com a sociedade e adotar um comportamento autodestrutivo. É por este motivo, fundamental, uma fiscalização contínua e presente neste âmbito, de forma a sinalizar as pessoas com esta dependência, e reprimir quem utiliza e explora, de forma descontrolada e dissimulada, este tipo de equipamentos ou promove jogos de fortuna ou azar.

