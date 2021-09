Centro de Convívio da 3.ª Idade do Entroncamento retomou atividades presenciais

O Centro de Convívio da Terceira Idade do Entroncamento retomou esta semana, presencialmente, as atividades dirigidas à terceira idade.

As atividades estão a decorrer provisoriamente no espaço do Centro Cultural de forma a cumprir as regras de segurança emanadas pela Direção Geral da Saúde.

Os utentes do Centro de Convívio reiniciaram as suas aulas de ginástica, assim como outras atividades lúdicas, apoiadas por técnicos do município, com o objetivo de reatar os laços de amizade e convívio que foram suspensos em período de confinamento devido à pandemia.

As atividades para os idosos decorrem, de segunda a sexta-feira, no horário entre as 14h00 e as 17h00, estando, neste momento abertas inscrições para novos utentes (presencialmente nos Serviços Sociais).

