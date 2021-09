Jovens europeus reunidos em Coruche para promover economia circular

Coruche acolheu de 1 a 6 de setembro, no âmbito do programa Erasmus+, o projeto Zero Waste Economy 4 Youth, que se centra no intercâmbio de boas práticas com jovens no domínio da consciência ambiental em relação à sustentabilidade e ao consumo responsável.

Nesta iniciativa da associação Descularte em parceria com o Município de Coruche, participaram vinte jovens oriundos de Itália, Eslovénia, Letónia e Portugal, com a participação de cinco jovens de Coruche, que realizaram durante os dias, diversas atividades no território em busca da promoção de uma economia circular e de medidas que conduzam ao

desperdício zero.

