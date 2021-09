Live streaming no e-commerce ganha espaço em Portugal e na Europa

Os conteúdos em formato de vídeo estão a ganhar espaço por toda a web. O consumo de vídeos online e de live streamings nas redes sociais mais populares da internet, como o Instagram e o Facebook, é algo cada vez mais comum. Em Portugal, a inovação tem ganhado espaço no e-commerce, um dos setores que mais cresceu por aqui em 2020. A ideia é unir o vídeo online com o comércio eletrónico para oferecer aos utilizadores uma experiência mais interativa. Segundo alguns especialistas da área, o mercado em Portugal pode ser o principal ‘hub’ europeu nessa tecnologia.

Desde que a Web Summit começou a se realizar na região de Lisboa, em 2016, o Governo de Portugal mostrou-se aberto para o investimento em novas tecnologias. Isso fez com que várias empresas desse setor investissem por aqui, é o caso da Amazon, da Revolut e também da Farfetch. Até mesmo na região de Santarém, com uma forte presença e atuação da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, a tecnologia transformou-se no principal foco económico.

Entretanto, uma notícia publicada pelo Jornal de Negócios mostra que Portugal pode ganhar ainda mais destaque se focar no e-commerce. O empresário chinês Xin Youzhi, pioneiro no uso de live streaming no comércio eletrónico asiático, acredita que o país tem um grande espaço para crescer com o desenvolvimento desta inovação. Ele acredita que o mercado português pode ser o responsável por levar esse novo conceito para toda a Europa, como se fosse um verdadeiro “hub”.

O live commerce, como é chamado na China, funciona de maneira simples e completamente interativa. A ideia é usar a tecnologia em vídeo para oferecer uma experiência mais dinâmica durante uma compra. Ou seja, o utilizador não tem só uma lista com os produtos, mas uma transmissão em tempo real de tudo que uma loja possui. Isso faz com que a experiência no comércio eletrónico fique mais próxima de uma visita ao centro comercial nas ruas mais movimentadas de Portugal.

Interação promissora

A interação entre vídeos online e o e-commerce não é nada novo. Nos últimos anos, os conteúdos neste formato ganharam importância para os comerciantes que buscam maior alcance e impacto na web. Isso fez com que algumas ferramentas online ganhassem espaço. É o caso, por exemplo, do editor da InVideo de criação de vídeos promocionais. O software permite ao utilizador, seja experiente ou não, a criação de um vídeo com gráficos, imagens e músicas para que a marca consiga maior exposição na web, seja nas redes sociais ou em qualquer sítio web. O programa possui diversos outros recursos, como videoteca, molduras inteligentes e até mesmo dublagens automáticas.

Ou seja, os vídeos online podem fazer grande diferença para uma loja virtual, e a ideia é que o investimento no live commerce cause o mesmo impacto. Segundo pesquisa realizada pelo sítio web Comércio Digital, o aumento no consumo de vídeos online em Portugal superou os 110% no ano passado. Isso mostra que essa é a tecnologia do futuro por aqui, e o potencial ao unir-se ao e-commerce é muito promissor.

Portugal abriu portas para as novas tecnologias, e isso fez com que vários negócios inovadores conseguissem ganhar espaço. O live commerce é uma proposta com grande potencial, e faz algum sucesso na China. Isso significa que o mercado português pode vir a ser um “hub” europeu neste setor, e garantir um grande investimento económico. Entretanto, para isso acontecer, o Governo vai precisar abrir as portas para novas iniciativas que envolvam o live streaming e o e-commerce em Portugal.

