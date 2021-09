Politécnico de Santarém dinamiza semana nacional do Empreendedorismo e da Inovação

O Politécnico de Santarém recebe, de 13 a 16 de setembro, a Semana Nacional do Empreendedorismo e da Inovação, com a participação de toda a Rede Politécnica Nacional.

O encontro decorre em simultâneo nos campus de Santarém e Rio Maior e envolve cerca de 200 participantes entre equipas, docentes e facilitadores que ficarão instalados nas duas cidades.

O programa decorrerá ao longo de quatro dias, em três das cinco escolas do Politécnico de Santarém (Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Escola Superior de Educação e Escola Superior de Gestão e Tecnologia) e no Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior.

Os momentos altos da Semana Nacional do Empreendedorismo e da Inovação serão as Finais Nacionais do Concurso Poliempreende e do Concurso de Casos de Co-Criação de Inovação Link Me Up, nos quais participarão os projetos vencedores das fases regionais realizadas em cada Instituto Politécnico.

A semana não se esgota na realização dos Concursos, havendo atividades de boas-vindas, trabalhos de preparação das apresentações, visitas a empresas, reuniões de Coordenação e uma conferência, além de uma Sessão de Apresentação de Resultados e Divulgação dos Vencedores, com a qual se encerrará o encontro.

De referir que o Link Me Up é um projeto de grande dimensão, que será dinamizado nos anos de 2021 a 2023, envolvendo 13 Institutos Politécnicos localizados nas regiões Norte, Centro e Alentejo, através do qual se pretendem implementar metodologias de aprendizagem inovadoras, baseadas na abordagem de desafios reais, colocados por entidades externas (empresas, associações, autarquias, IPSS, etc.) e trabalhados em equipa pelos alunos.

Já o Poliempreende é o maior concurso de empreendedorismo do ensino superior nacional, estando já na sua 17ª edição, e que conta com a participação de 21 Instituições de Ensino Politécnico Público. Tanto no Poliempreende como nos Casos de Co-criação, são realizados Concursos anuais que decorrem em duas Fases: primeiro uma Fase Regional, realizada em cada Instituto Politécnico, e depois uma Final Nacional, na qual participam os vencedores de cada Fase Regional.

A organização da Semana Nacional do Empreendedorismo e da Inovação e das Finais Nacionais do Poliempreende e dos Casos de Co-criação coube este ano ao Instituto Politécnico de Santarém, que conta com o cofinanciamento do Compete2020 e com o apoio dos Municípios de Santarém e de Rio Maior, do Banco Santander, da Delta Cafés, da Ordem dos Contabilistas Certificados, do CNIRM, da Garval, da Campgest e da Nersant.

