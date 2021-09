Câmara de Santarém condenada a pagar trabalho suplementar dos Bombeiros Sapadores desde abril de 2021

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria voltou a condenar a Câmara Municipal de Santarém a pagar todo o trabalho suplementar dos Bombeiros Sapadores de Sapadores de Santarém, desde abril de 2021. Recorde-se que este conflito levou os Bombeiros Sapadores de Santarém a realizarem uma greve que durou todo o mês de abril deste ano.

Em comunicado enviado à nossa redação, o SNBS – Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores afirma que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria voltou novamente a dar razão ao Sindicato e aos Bombeiros Sapadores de Santarém, tendo já notificado a autarquia de Santarém que terá de pagar todo o trabalho suplementar que se encontra em dívida desde maio de 2021″.

Segundo o SNBS, “a autarquia alegou que a Sr.ª Juíza teria cometido um erro e seria uma ilegalidade ao suspender o ato administrativo que validou o não pagamento do referido trabalho suplementar”. No entanto, adianta o Sindicato, “o Tribunal não aceitou a argumentação da autarquia para o não pagamento do trabalho suplementar, e condenou a Câmara de Santarém ao pagamento com retroatividade a maio de 2021 e de ora em diante”. Para o SNBS, “fez-se justiça e provou-se que a luta do Sindicato e dos Bombeiros sapadores de Santarém foi mais do que justa! Foi uma luta sofrida e isolada, visto que o Sindicato ficou sozinho com os Bombeiros Sapadores a lutar contra tudo e todos!”

O Sindicato recorda ao jornal Mais Ribatejo que “no dia 19 de Maio 2021, o presidente da Câmara Ricardo Gonçalves, convocou todos os Bombeiros Sapadores para os informar que não iria pagar mais o trabalho suplementar, pois considerava que era ilegal pagar trabalho suplementar que os Bombeiros fazem, e que os Bombeiros até podiam não concordar com a posição da autarquia e podiam ir para tribunal, que daqui a 10 anos ( tempo médio de decisão de um processo administrativo) talvez lhes fosse dado razão, mas ele, Ricardo Gonçalves, já não seria o presidente”. Para o Sindicato, foi “uma decisão única e exclusivamente com o intuito de prejudicar os Bombeiros, sabendo bem que muitos Bombeiros iram passar dificuldades, o que aconteceu).



Assim sendo, o SNBS após tomar conhecimento da decisão da Autarquia, interpôs uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, a fim de suspender aquele ato administrativo de não pagar o trabalho suplementar. O Sindicato salienta que foi uma decisão difícil, “sabendo o SNBS que iria estar sozinho nesta luta com os Bombeiros, pois duas outras estruturas Sindicais, fizeram questão de se pôr do lado da autarquia e inclusive fizeram um documento escrito que entregaram ao Sr. Presidente, informando que não concordavam com a luta do SNBS e dos Bombeiros”.

O Tribunal aceitou a providência cautelar do Sindicato e ordenou a suspensão do ato administrativo, ou seja, ordenou que o trabalho suplementar fosse pago. No entanto, o presidente da Câmara decidiu não acatar a ordem do Tribunal Administrativo e Fiscal, O Sindicato recorda que, nesse sentido, o presidente Ricardo Gonçalves “levou à reunião de Câmara uma proposta para que fosse votado o não cumprimento da ordem judicial, alegando que a Juíza estaria a cometer um erro, e uma ilegalidade que iria prejudicar o Município”. E esta decisão foi aprovada na refira reunião com 5 votos a favor do PSD, e 4 abstenções do PS.



Posto isto, e após nova análise, o Tribunal veio agora novamente a condenar a autarquia, obrigando a suspender o ato administrativo, e condenando a pagar todo o trabalho suplementar em dívida, com retroatividade, desde o mês de Abril de 2021 e de ora em diante. Isto, segundo o SNBS, “até que a ação principal seja decidida, que poderá levar no mínimo 10 anos, mas até lá, terá a Autarquia de cumprir, sendo certo que se a providência cautelar é clara na razão dada ao SNBS e aos Bombeiros, muito dificilmente a decisão final terá outro desfecho”.



“Esperemos agora que a autarquia de Santarém cumpra o quanto antes com o pagamento do trabalho suplementar em atraso, e da forma que a Srª juíza explicou, pois já o SNBS tinha tentado fazer o mesmo, mas os Recursos Humanos da Câmara não conseguiram entender”, declara o Sindicato, salientando que “se porventura a autarquia não cumprir o quanto antes com o pagamento, o SNBS não se escusara de solicitar a execução do pagamento”.



O SNBS considera que “esta decisão do TAF de Leiria fez justiça e dá esperança a todos os Bombeiros Sapadores do País, na resolução das inúmeras irregularidades que estes profissionais são alvo”.



“Toda esta situação poderia ter sido evitada, bastando para o efeito o presidente da Câmara de Santarém ter optado pelo diálogo e pelo respeito que os Bombeiros Sapadores de Santarém são merecedores”, conclui o SNBS.



Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...