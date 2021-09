Candidato da CDU em Rio Maior vai servir “pessoas e causa pública”

O professor do ensino básico Augusto Figueiredo é novamente a aposta da CDU à Câmara de Rio Maior nas eleições autárquicas, que se realizam em 26 de setembro, apresentando-se para servir “as pessoas e a causa pública”.

Augusto Figueiredo foi presidente da Junta de Freguesia de Asseiceira entre 1997 e 2013 e vereador na câmara Municipal de Rio Maior, eleito pela CDU, entre 2013 e 2017.

O professor de EVT – Educação Visual e Tecnológica e formador, de 63 anos, foi também candidato a deputado à Assembleia da República e candidato ao Parlamento Europeu pela CDU.

Na página de candidatura na rede social Facebook, Augusto Figueiredo assume que se apresenta para “servir as pessoas e a causa pública e nunca, mesmo nunca”, para se servir dela.

“O projeto CDU – Coligação Democrática Unitária é inovador e distintivo de todas as forças partidárias concorrentes nestas eleições porque o único foco da nossa ação está assente nas pessoas e na resolução dos problemas do concelho e das freguesias”, pode ler-se.

De acordo com Augusto Figueiredo, a coligação irá praticar uma gestão autárquica “democrática, participada, de proximidade e com informação clara e regular aos munícipes”, salientando que os trabalhadores da autarquia serão “permanentemente valorizados”, bem como as suas condições de trabalho e os seus direitos.

“Pelo seu saber fazer, experiência, competência e contacto permanente com as populações são património de serviço público inestimável”, salienta o candidato.

Augusto Figueiredo lembra ainda que não só os trabalhadores do setor publico vão ser valorizados, mas também os do privado, garantindo que vai estar “sempre do lado de quem trabalha”.

“A CDU – Coligação Democrática Unitária no concelho de Rio Maior, com a equipa de trabalho que apresenta o projeto distintivo que elaborou, é a alternativa que garante a mudança com confiança para Construir o Futuro Contigo”, garante o candidato.

Atualmente, e de acordo com os dados fornecidos pela Direção da Organização Regional de Santarém do PCP, o candidato da CDU é membro do Conselho Consultivo do HDS – Hospital Distrital de Santarém e também membro da Direção Nacional do MUSP – Movimento de Utentes de Defesa dos Serviços Públicos.

Foi dirigente sindical e coordenador da direção regional de Santarém do SPGL – Sindicato dos Professores da Grande Lisboa e cofundador da delegação distrital de Santarém da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), bem como coordenador do movimento contra a extinção das Freguesias no Ribatejo – “Freguesias Sim!”.

A Câmara de Rio Maior é presidida por Filipe Santana Dias, que assumiu a liderança após a eleição da então presidente Isaura Morais como deputada à Assembleia da República, em 2019, sendo ele o candidato escolhido pela coligação PSD/CDS-PP para as eleições do próximo dia 26.

O Partido Socialista candidata o empresário Miguel Paulo, a CDU o professor Augusto Figueiredo, o BE o técnico informático Tiago Carvalho e o Chega o eletricista José Frazão, num concelho que tem 17.692 eleitores inscritos.

Nas autárquicas de 2017, a coligação PSD/CDS-PP obteve 52,9% dos votos, elegendo cinco dos sete elementos do executivo municipal, tendo o PS (30,4%) conquistado os outros dois.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...