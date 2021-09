Entroncamento – Jogos do Helder, desafios lúdicos para todas as idades

Os Jogos do Helder são desafios lúdicos para crianças, jovens, adultos e idosos, que decorrem no dia 11 de setembro, no exterior do Centro Cultural, durante a manhã, entre as 10h30m e as 12h30m e junto às Piscinas Municipais, durante a tarde, entre as 18h00 e as 20h00.

Trata-se de uma atividade dirigida a todos os públicos, com entrada gratuita onde todos são desafiados a brincar, desde os mais pequenos, aos idosos. Estes jogos pretendem criar pontes intergeracionais e culturais, quebrando a monotonia e criando uma energia positiva e momentos de alegria.

Jogos do Helder são máquinas diabólicas que fugiram do interior dos computadores e televisões e invadiram as ruas, escolas, lares e outros espaços.

Feitos de materiais tão simples como madeira ou corda, os jogos usam apenas a energia mais acessível do mundo: a humana.

A simplicidade e a naturalidade dos Jogos do Helder criam um sentimento de identidade com a comunidade, conduzindo ao fortalecimento dos laços de solidariedade.

O público familiar facilmente adere aos vários desafios dispostos de forma a criarem um circuito desafiante. A diversão conquista miúdos e graúdos.

Jogos do Helder fazem parte da agenda do programa cultural em rede, Os Caminhos das Pessoas, cofinanciado pelo Programa Portugal 2020, através do FEDER, e que se realiza nos municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...