O meu coração está em luto profundo pela morte do Presidente Jorge Sampaio.

Figura que conheci, no Palácio Fronteira, quando se esboçava a formação da CDE, em reunião inesperadamente dissolvida pela Polícia de Choque, comandada pelo famoso Capitão Maltês. Capitão que levou preso, para o calabouço do Governo Civil, o meu amigo e colega Joaquim Alberto Simões. Jorge Sampaio juntou-se ao grupo que, no exterior, aguardava o julgamento relâmpago do Joaquim Alberto.

O advogado Jorge Sampaio, recebeu-me no seu escritório, quando em julho de 1969, o Ministério da Educação me impediu de continuar no ensino, por acusações políticas de desafeto ao regime e oposição à guerra colonial. Jorge Sampaio não me deixou sair do seu escritório sem preparar a contestação. Estou a ouvir a voz dele: – Carlos Cruz, não nos vai valer de nada, nas avançamos!

Valeu-me sentir o seu alto grau de Humanismo no apoio e proximidade!

E fomo-nos cruzando ao longo de atos e eventos de cidadania.

Quando Jorge Sampaio, Presidente, aterrou em Nampula (1997), e eu, levado pelo Bispo da Diocese, D. Manuel Vieira Pinto, estava mesmo ao fundo da escada das descidas do avião, notei o espanto e a surpresa por me ver ali. Marçal Grilo era Ministro da Educação. E logo fomos trocando informações sobre o ensino do português.

Surpresa e (re)encontro de última vez, aquando dos 500 anos do achamento do Brasil.

Tomando o pequeno-almoço, no hotel, em Salvador da Baía, com meu grupo de amigos, inesperadamente se abeira da nossa mesa, o Presidente Sampaio, acompanhado pelo Presidente da Câmara de Santarém, Miguel Noras.

De Nampula (Moçambique) a Salvador da Baía (Brasil) poucos meses tinham decorrido. E não esqueço a voz simples, acolhedora e tenra a exclamar: – Você, outra vez, aqui?!

É duro vê-lo partir (e bem mais novo do que nós, que ficamos). Mas conforta e alenta ver e ouvir o perfil, ímpar, que traçam, individualidades, de todos os quadrantes e sensibilidades!

como o Povo costuma dizer: por tanto Bem Fazer, merece mais do que um céu!

Carlos Cruz

