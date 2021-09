Os 4 principais motivos porque os profissionais de saúde devem utilizar vestuário adequado

Já alguma vez se questionou se o que um médico ou enfermeiro vestem pode influenciar a forma como os pacientes os veem? À primeira vista, esta pergunta pode parecer superficial, mas de acordo com vários estudos, a forma como os profissionais de saúde se veste pode transmitir maior ou menor confiança ao paciente. Alguns hospitais e clínicas têm o seu próprio uniforme, mas outros locais deixam essa escolha ao critério dos profissionais de saúde. Alguns médicos irão optar pela famosa bata branca enquanto outros defendem que a vestimenta não é importante, mas sim a competência e o profissionalismo. Mas afinal o que pensam os pacientes?

Responder a esta questão não é tarefa fácil, as opiniões parecem divergir assim como a controvérsia.

Contextualização Histórica

As divergências começam logo com a origem do uso de batas e uniformes de trabalho hospitalar. Alguns defendem que a bata surge no final da Idade Média, aquando da peste bubónica que ocorria na Europa, como forma de proteger os profissionais de saúde. Outros acessórios como luvas, toucas e as famosas máscaras também surgem nessa altura. Segundo se sabe, nessa altura as batas eram escuras sendo que só no final do século XIX é que se adotam as batas brancas como forma

de prevenir a introdução de micróbios sem auxílio de agentes antisséticos. Existem também relatos de que na medicina, o branco era utilizado desde a antiga Grécia, onde os sacerdotes do templo de Asclépio (Deus grego da Medicina) já se vestiam com roupas dessa cor para indicar pureza espiritual.

Hoje em dia a bata branca é um símbolo de respeito, de status e está associada à limpeza e à higiene, mas vejamos o que pensam os pacientes.

Na dúvida, vista branco!

Mais de metade dos pacientes interrogados num estudo sobre este tópico defendeu que a escolha do que o médico veste quando o atende é importante. Um terço dos pacientes referiu ainda que isso interferia diretamente na satisfação sobre o tratamento recebido. De um modo geral, os resultados dos estudos efetuados, indicaram que os pacientes preferem profissionais de saúde que se vistam de forma mais conservadora, em especial com roupa branca, seja ela bata ou pijama cirúrgico. Observou-se também que os uniformes profissionais geram maior grau de confiança e identificação.

Caso seja um profissional de saúde, saiba que pode contar com a DAUTI – empresa portuguesa com mais de 20 anos de experiência na Criação, Produção e Comercialização de fardas e uniformes de qualidade, sendo uma referência na produção e venda de pijamas cirúrgicos em Portugal.

Decisões envoltas em controvérsia

Paralelamente aos estudos efetuados a pacientes, também foram feitos estudos sobre a presença de bactérias em uniformes médicos e os resultados foram alarmantes – uma grande percentagem estava contaminada. Existem alegações de que as batas, principalmente as que têm manga comprida constituem possíveis fontes de infeção/ contaminação. Até agora, nenhum estudo demonstrou transmissão de infeção para os pacientes através do contacto com o uniforme médico, no entanto, é um assunto que ainda necessita de mais pesquisas para que possamos ter conclusões mais exatas. Compete assim ao profissional de saúde a responsabilidade de manter a sua indumentária de trabalho em perfeitas condições de higiene.

Mas o que diz a OMS?

A Organização Mundial de Saúde classifica a bata e o pijama cirúrgico como Equipamento de Proteção Individual (EPI) e recomenda o seu uso para proteger o profissional contra incidentes e reduzir a chance de transmissão de bactérias.

Como podemos ver, existe controvérsia quando o assunto é a vestimenta ideal do profissional de saúde, quer seja por motivos estéticos ou práticos. Contudo, a conclusão a que se chega é que os pacientes se preocupam com a aparência e a limpeza de quem os está a atender, mesmo que na maioria das vezes, não digam nada. Portanto, na dúvida, vista branco, mas sem esquecer a higiene.

