Projeto “Transporte a Pedido” do Médio Tejo finalista de concurso da Comissão Europeia

O projeto “Transporte a Pedido”, implementado em 13 municípios do Médio Tejo, é finalista dos Prémios RegioStars, um concurso da União Europeia que premeia projetos financiados por fundos europeus que sejam de excelência, foi hoje divulgado.

O projeto foi criado, em 2013, pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), com o intuito de “aumentar a cobertura da rede de transportes coletivos” existente na região.

O “Transporte a Pedido” é o único projeto português a integrar a lista de 25 projetos finalistas do RegioStars, divulgada hoje pela Comissão Europeia.

Os prémios RegioStars contemplam os melhores projetos da política de coesão em cinco categorias, nomeadamente “Europa inteligente: Aumentar a competitividade das empresas locais num mundo digital”, “Europa verde”: Comunidades verdes e resilientes em meio urbano e rural”, “Europa justa: Fomentar a inclusão e a antidiscriminação”, “Europa Urbana: Promover sistemas alimentares verdes, sustentáveis e circulares em áreas urbanas funcionais” e “Reforçar a mobilidade verde nas regiões”.

Atualmente, o serviço “Transporte a Pedido” está em operação em todos os 13 municípios do Médio Tejo, com 78 circuitos e cerca de 1.400 paragens.

O projeto abrange os municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Ferreira do Zêzere, Entroncamento, Mação, Ourém, Sardoal, Santarém, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha.

À semelhança do transporte coletivo regular, o ‘Transporte a Pedido’ tem circuitos, paragens e horários definidos. No entanto, os serviços de transporte a pedido distinguem-se do transporte regular, porque o cliente é que desencadeia a viagem, através do seu pedido para uma central de reservas.

Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Centro (CCDRC), que cita a presidente, Isabel Damasceno, refere que este prémio “reconhece a qualidade de um projeto pioneiro, inovador e sustentável”.

“É com orgulho que nos mantemos, pelo sexto ano consecutivo, na lista de finalistas de projetos do concurso RegioStars. Este projeto é finalista na categoria do tema do ano ‘Reforçar a mobilidade ecológica nas regiões’, o que revela a grande preocupação da região centro em facilitar o desenvolvimento de soluções eficientes em territórios de menor densidade populacional”, sublinhou.

Por seu turno, a presidente da CIM do Médio Tejo, Anabela Freitas, também citada na nota, realçou a “mais-valia” do projeto, uma vez que é “uma alternativa num território que apresenta fragilidades ao nível do transporte público regular de passageiros”.

“Este serviço de transporte entre as localidades e respetivas sedes de freguesia e de concelho tem contribuído para a qualidade de vida dos nossos cidadãos, aproximando-os dos serviços essenciais. É um projeto que abrange praticamente todo o território do Médio Tejo e sobre o qual queremos continuar a investir e a apostar”, apontou.

Os vencedores do concurso RegioStars 2021 vão ser conhecidos em 02 de dezembro.

