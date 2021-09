Reportagem vídeo – Hospital de Santarém inaugura ressonância magnética e requalifica unidade de cirurgia de ambulatório

O Hospital Distrital de Santarém inaugurou um novo equipamento de ressonância magnética. Um investimento de 2,2 milhões de euros que vai evitar que cerca de 2.800 doentes por ano tenham de se deslocar para fazer estes exames no exterior e uma poupança anual de 450 mil euros.

A presidente do Conselho de Administração, Ana Infante, sublinhou que “a ressonância magnética é uma mais-valia para o SNS, concretizada em ano de esforço redobrado num contexto de pandemia”.

A inauguração contou com a presença do secretário de Estado da saúde, Diogo Serras Lopes que visitou também as obras em curso da nova Unidade de Cirurgia de Ambulatório, que neste momento está a ser requalificada, assim como ao bloco operatório central e de partos, inaugurado em 2020. Também a Unidade de Cuidados Intensivos vai ser requalificada.

O secretário de Estado destacou a importância destas obras no esforço de recuperação e de investimento que está a ser realizado no Serviço Nacional de Saúde, com a contratação de mais 20 mil profissionais de saúde e um reforço de 2,5 mil milhões de euros no orçamento do SNS nos últimos 6 anos.

“Para termos uma massa crítica dentro do SNS e de cada uma das nossas instituições, precisamos de ter bons equipamentos, boas condições de trabalho e profissionais dedicados e motivados que avancem com tudo aquilo que ainda nos falta fazer”, referiu o Secretário de Estado da Saúde.

“Ter um equipamento de ponta, que é o primeiro deste género a ser instalado no nosso país é fantástico para o HDS e para os seus profissionais”, realçou.

A cerimónia contou ainda com as intervenções do presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, e de Pedro Ribeiro, enquanto presidente do Conselho Consultivo do HDS e da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

Estiveram também presentes, entre outros, António Ceia da Silva, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) Alentejo, Laura Silveira, vice-presidente da ARSLVT, Eva Palha, vice-provedora da Santa Casa da Misericórdia, e Carlos Ferreira, presidente do ACES Lezíria.

Pedro Ribeiro, presidente do Conselho Consultivo do Hospital de Santarém e da Comunidade Intermunicipal da lezíria, deixou uma mensagem ao secretário de Estado da saúde pedido mais celeridade nos processos de autorização de investimento no Hospital de Santarém.

