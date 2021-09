Teatro e literatura na sexta-feira e arte urbana no sábado em Aveiras de Cima

Continua a decorrer o programa “Artéria – Artes ao Vivo”, até 16 de outubro, em várias localidades do Concelho de Azambuja.

Já no próximo dia 10 de setembro, sexta-feira, pelas 21h00, irá decorrer o espetáculo “Makavenkos”, com o grupo de teatro Contra Regra, mais um talento do Concelho de Azambuja.

O espetáculo combina teatro e literatura, e terá lugar no Jardim da Biblioteca Almeida Grandella, em Aveiras de Cima. A representação tem um carácter interativo com os espectadores, pelo que foi obrigatória inscrição prévia.

Pintura de mural em residência artística com Bigod

No dia seguinte, sábado 11 de setembro, pelas 10h30, no Largo da República, também em Aveiras de Cima, poder-se-à assistir à apresentação do mural realizado pelos participantes na residência artística de Arte Urbana, organizada em parceria com a CIMLT. Esta residência de Arte Urbana, com a utilização da técnica de pintura em stencil, decorre durante 5 dias, na Casa do Povo de Aveiras de Cima, desenvolvida por intervenientes locais e com apresentação ao público na manhã de sábado. Este workshop é dinamizado pelo artista de artes plásticas e multimédia BIGOD (João Domingos).

Abertas inscrições para a peça infantil “Tejo por um Fio”

Entretanto, continuam a decorrer as inscrições para assistir à peça infantil “Tejo por um fio”, que terá lugar no dia 18 de setembro. As inscrições encontram-se abertas até ao próximo dia 15 e podem ser realizadas nos balcões do Posto de Turismo de Azambuja ou da Rede de Bibliotecas Municipais ou, ainda, por email para turismo@cm-azambuja.pt ou biblioazb@cm-azambuja.pt.

Os espetáculos “Artéria – Artes ao Vivo” cumprirão todas as recomendações de segurança da Direção-Geral da Saúde.

Não se efetuam reservas para estes eventos e o público ocupará os lugares disponíveis, por ordem de chegada, segundo a indicação dos assistentes de apoio. O recinto dos concertos estará delimitado, haverá circuitos de entrada e de saída bem como dispensadores de desinfetante. Reforça-se o apelo ao uso de máscara e ao cumprimento da sinalética e de todas as orientações.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...