Campeonato Nacional de Street Workout realiza-se este sábado em Samora Correia

A zona ribeirinha de Samora Correia recebe este sábado, 11 de setembro, a partir das 16h30, o Campeonato Nacional de Street Workout 2021, dinamizado pela secção do ATENUGISC (Ateneu Gímnico de Samora Correia) “Flow in the Bar”, cujos atletas praticam Calistenia (Street Workout) desde 2018.

Todas as normas de segurança serão acauteladas durante a realização deste Campeonato, que contará com importantes parcerias no âmbito do Street Workout, bem como com a presença de alguns dos mais importantes atletas praticantes deste desporto.



O que é o Street Workout?

É uma modalidade de treino físico de peso corporal com influências diretas da calistenia, treino marcial, parkour, ginástica olímpica e muitas vezes usado no treino militar. Os atletas praticam a modalidade na rua “outdoor”, em parques e noutros locais públicos, mas também em Academias e ginásios.

No município de Benavente, os atletas do “Flow in the bar” deslocam-se às duas zonas ribeirinhas do Município e fazem uso das “Power Stations” existentes para a realização de alguns exercícios, complementando com as barras, em ginásio.

Esta é uma modalidade desportiva que tem vindo a crescer no mundo.

Benefícios do Street Workout

O treino é natural e é realizado com o peso do próprio corpo, contribuindo para uma forma física invejável, onde a força é puxada ao limite, ajudando igualmente à criação de uma confiança e bem estar aos jovens praticantes

