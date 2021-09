Centro Hospitalar do Médio Tejo realiza primeiras Ressonâncias Magnéticas Cardíacas

Na sequência do início da entrada em funcionamento da Ressonância Magnética, no dia 6 de setembro, na Unidade Hospitalar de Abrantes, já se realizaram as primeiras ressonâncias cardíacas no CHMT. Uma diferenciação que conta com a complementaridade necessária e desejável entre os serviços de Radiologia e Cardiologia para melhor integração clínica-imagiológica.

O início desta nova valência, numa semana em que já se realizaram cerca de 60 Ressonâncias Magnética de vários tipos, insere-se num projeto mais vasto e ambicioso de Imagiologia Cardiovascular com o objetivo, a curto prazo, da realização de angioTAC cardíaco e de realização de novas técnicas de ecocardiografia avançada.

Segundo David Durão, diretor do Serviço de Cardiologia, esta “é uma área muito importante e diferenciadora, que permite o diagnóstico avançado e preciso de inúmeras condições cardíacas e que permitirá uma redução de custos diretos e indiretos muito significativos, para além da comodidade para os utentes evitando-se deslocações a outras unidades de saúde para realização destes exames”.

David Durão reforça, ainda, ser esta nova valência “uma mais-valia e um atrativo no recrutamento de novos profissionais de saúde no Centro Hospitalar do Médio Tejo”.

O início da realização de ressonâncias magnéticas cardíacas na Unidade Hospitalar de Abrantes, potencia, igualmente, o CHMT como centro de referenciação não só para entidades de saúde do Distrito de Santarém, mas também para instituições de saúde dos distritos limítrofes que, atualmente, referenciam para unidades de saúde privadas e que podem passar a referenciar os seus doentes para o Centro Hospitalar do Médio Tejo.

A realização de ressonância magnética cardíaca no CHMT conta com o apoio da Cardiologista Professora Maria João Vieira e dos Radiologista Dr. Nuno Jalles Tavares, Dr. Plácido Santos e Dr. Henrique Rodrigues, dadas as suas competências específicas nesta área.

