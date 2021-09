Entroncamento renova protocolo com Associação de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer

A Câmara do Entroncamento aprovou a renovação do protocolo com a Alzheimer Portugal – Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer.

Este novo protocolo surge no âmbito do términus do protocolo anterior assinado em 5 de abril de 2019 que criou no concelho do Entroncamento um Gabinete Psicossocial do Núcleo do Ribatejo da Alzheimer Portugal no concelho do Entroncamento.

O gabinete criou uma rede de intervenção junto de pessoas com demência e seus cuidadores e no decorrer da sua atividade promove a inclusão social da pessoa com demência, informa cuidadores sobre os apoios sociais existentes e divulga informações sobre Alzheimer e outras demências.

O Gabinete de Apoio Psicossocial no período de 2020 até abril 2021 realizou 45 atendimentos psicológicos e 9 de apoio social a familiares e doentes com demência, tendo ainda efetuado 115 contactos e diligências com 29 beneficiários.

O Gabinete Psicossocial do Núcleo do Ribatejo da Alzheimer Portugal, funciona no edifício dos Serviços Sociais do Município do Entroncamento, sito na Rua da Junta de Freguesia, um dia por mês e contará com o atendimento nas áreas da psicologia clínica e de serviço social, mediante marcação prévia.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...