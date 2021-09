Ex-comandante da GNR Agostinho Carvalho candidato pelo Chega à Chamusca

O ex-comandante da GNR Agostinho Carvalho é o candidato do Chega à Câmara da Chamusca nas eleições autárquicas de 26 de setembro, defendendo no seu programa a equidade entre as pessoas.

Agostinho Carvalho, de 63 anos, militar da GNR reformado, faz a sua estreia no mundo da política autárquica, assumindo no programa que o partido é a favor “da equidade entre as pessoas” e referindo que as propostas assentam em dois princípios base: “são rastreáveis e direcionadas aos anseios” da população.

O programa apresenta propostas em nove pontos, desde a educação e cidadania, passando pela habitação, ação social, associativismo, desporto e juventude, saúde, infraestruturas, ambiente, gestão financeira e comércio e turismo.

Para a Chamusca, o Chega pretende a requalificação urbana, através da recuperação do património devoluto e em estado de abandono, transporte social gratuito entre freguesias, além da criação de um banco de trabalho local, em colaboração com a Segurança Social e o Instituto do Emprego e Formação Profissional.

No âmbito da ação social, o programa de Agostinho Carvalho prevê também a criação de soluções integradas por freguesia, que incluam famílias voluntárias para apoio na confeção alimentar e recuperação de habitações, bem como um “míni banco” de roupas, higiene pessoal, higiene do lar, alimentos e materiais de construção.

No programa é ainda defendida a criação de um canil municipal “elaborado com um plano de negócio sustentável” e a criação de uma rede de acessos ao Eco-Parque do Relvão, de forma a acabar com a passagem de veículos de transporte de resíduos perigosos pelo interior das localidades da Chamusca, Carregueira, Ulme e Semideiro.

Atualmente a Câmara da Chamusca é liderada pelo socialista Paulo Queimado, que se recandidata a um terceiro mandato, depois de, em 2013, ter conquistado o município à CDU, partido que candidata às eleições do próximo dia 26 a atual vereadora Gisela Matias.

É ainda candidato à presidência da Câmara da Chamusca Tiago Prestes, pela coligação PSD/CDS-PP.

Nas autárquicas de 2017, o PS obteve 54,1% dos votos, elegendo três dos cinco elementos do executivo municipal, tendo a CDU conquistado 24,1% dos votos (um eleito) e a coligação PSD/CDS-PP/MPT 16,9% (um vereador).

O concelho da Chamusca tem 7.660 eleitores inscritos, menos 500 que os registados em 2017.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...