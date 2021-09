Novo festival SoundFlower Fest em Valada no Cartaxo adiado para data a anunciar

O novo festival SoundFlower Fest, que deveria acontecer em Valada, no Cartaxo, neste sábado e no domingo, foi adiado “por motivos de força maior”, anunciou a organização, referindo que evento irá acontecer “ainda em 2021”.

“A Câmara Municipal do Cartaxo e a Amazing Events estiveram, até à data, a trabalhar para fazer nascer um novo evento na zona de Valada. Infelizmente todos sabemos que as condições para grandes eventos não são ainda as melhores e, por motivos de força maior e acordado entre todas as partes envolvidas, decidimos que, para a realização de um evento desta dimensão, em Valada, este ano, não teríamos ainda as condições necessárias para uma inauguração ao nível do que é o nosso desejo”, lê-se no comunicado divulgado.

A organização do festival, partilhada entre a Câmara do Cartaxo e a produtora Amazing Events, irá “reunir-se depois das eleições autárquicas, marcadas para 26 de setembro, num período de maior certeza e tranquilidade, para acertar pormenores para a realização de um grande evento musical em Valada, no futuro”.

O SoundFlower Fest irá acontecer “em nova data e novo local ainda em 2021, com um ‘line-up’ o mais próximo possível do que foi apresentado”. As novas datas serão anunciadas “em breve”.

O cartaz da 1.ª edição incluía artistas e bandas como os portugueses Capitão Fausto, Cláudia Pascoal e D’Alva, e os norte-americanos Hercules and Love Affair.

Os portadores de bilhete para o festival “poderão solicitar o reembolso no ponto de venda onde o adquiriram”, entre os dias 13 e 30 deste mês, ou então “manter os seus bilhetes para as novas datas sem necessidade de troca e sem valor acrescido”, esclarece a organização.

Esta não seria a primeira vez que aquela freguesia do concelho do Cartaxo acolheria um festival de música. Foi ali que decorreu, entre 2014 e 2016, o Reverence Valada.

A 1.ª edição do SoundFlower Fest chegou a ser anunciada para o ano passado, mas acabou por não acontecer devido à pandemia da covid-19.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...