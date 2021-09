Paulo Alcobia Neves candidato do Nós, Cidadãos pretende devolver 9 freguesias a Ferreira do Zêzere

O técnico superior de turismo Paulo Alcobia Neves encabeça a lista do Nós, Cidadãos! à Câmara de Ferreira do Zêzere nas eleições do dia 26, com o objetivo de reverter a agregação de freguesias do município ocorrida em 2013.

Paulo Alcobia Neves candidata-se como independente (não militante) pelo partido assumindo que irá colocar a sua experiência profissional e os seus conhecimentos académicos e sociais ao serviço da terra e das suas gentes, valorizando o território.

O também investigador de história local, de 54 anos, foi o promotor de uma petição pública no início do ano que pretendia a restauração das freguesias das Areias, Dornes, Paio Mendes e Pias, extintas (por agregação) pela reforma administrativa de 2013. Este foi o grande objetivo que trouxe à sua candidatura.

“Respeito pelas nossas gentes, pela nossa história e pelo nosso território. O Nós, Cidadãos! defende a extinção da freguesia atual e o regresso das freguesias de Dornes, com sede em Dornes, e Paio Mendes, com sede em Paio Mendes”, defende o programa do candidato.

A candidatura apresenta-se como um grupo de ferreirenses “independentes e aberto a todos, que defende um concelho com nove freguesias”, em vez das atuais sete.

Pretende ser “uma janela de esperança para todos aqueles, de todas os quadrantes, anseiam uma mudança com gente nova, independente, experiente, dedicada e apaixonada pelo concelho”, pode ler-se na página de Facebook da candidatura.

Nas linhas gerais do programa do Nós, Cidadãos! para o concelho de Ferreira do Zêzere, no distrito de Santarém, surge também a intenção de criar a figura do provedor do munícipe, com o objetivo de proporcionar a todos os ferreirenses “um tratamento igual e justo”.

De entre os 20 pontos do programa, destacam-se também o apoio às empresas locais e a criação de um programa de captação de empresas, bem como a elaboração de um plano de ordenamento turístico e a luta por uma indústria menos poluente.

A certificação de produtos endógenos com uma marca diferenciadora é igualmente uma meta do programa defendido por Paulo Alcobia Neves, que promete pugnar para que os serviços de saúde funcionem em condições, sem lugar a filas de madrugada ou falhas prolongadas nos serviços.

Paulo Alcobia Mendes pretende ainda criar um gabinete de apoio às famílias e aos idosos para promover a partilha de experiências e de conhecimento.

Nas eleições do próximo dia 26, para as quais estão inscritos 6.938 eleitores no concelho, concorrem à presidência da Câmara de Ferreira do Zêzere Hugo Azevedo, pela coligação PSD/CDS-PP, Bruno Gomes (PS), António Matos (CDU – PCP/PEV), Paulo Alcobia Neves (Nós, Cidadãos!) e Amélia Esteves (Chega).

O atual executivo municipal de Ferreira do Zêzere é liderado pelo social-democrata Jacinto Lopes, que não se pode recandidatar devido à lei de limitação de mandatos.

O PSD, com 44,9% dos votos, elegeu, em 2017, três dos cinco elementos do executivo, sendo os restantes dois do PS (28,5%).

