Professor de música Bruno Gomes candidato pelo PS a Ferreira do Zêzere

O professor de música Bruno Gomes é o candidato do PS à Câmara de Ferreira do Zêzere (Santarém) nas eleições do próximo dia 26, assumindo que o município precisa de “um novo projeto” e novos protagonistas.

“Sou candidato porque Ferreira do Zêzere precisa de um novo projeto, de novas políticas e de novos protagonistas. Quarenta e quatro anos de PSD é muito tempo e só uma nova liderança poderá significar inovação e desenvolvimento”, refere o candidato na página da Internet onde apresenta o seu programa eleitoral.

Bruno Gomes iniciou a atividade política em 2001, ano em que foi eleito presidente da concelhia da Juventude Socialista de Ferreira do Zêzere e membro do secretariado e da comissão política local do partido.

Em 2005, com 21 anos, foi o mais jovem deputado alguma vez eleito para a Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere, assumindo nesse ano a liderança da concelhia do PS, num percurso que incluiu a passagem, desde muito cedo, por ranchos folclóricos e atividades culturais e associativas do concelho.

Atualmente com 37 anos, Bruno Gomes é presidente da Comissão Política do PS de Ferreira do Zêzere e, depois de se ter candidatado à câmara em 2017, foi eleito vereador, cargo que desempenha até ao momento.

Bruno Gomes assume como prioridades as políticas de saúde e de desenvolvimento económico e social, apostando na atuação do município no reforço dos apoios à fixação das empresas e das pessoas no concelho e na desburocratização dos processos de construção das habitações e unidades de produção.

O candidato defende ainda a afirmação cultura do concelho, com eventos variados para várias gerações e interesses, salientando, igualmente, a importância de a vila de Dornes e do rio terem um “projeto diferenciador em Portugal”, com o turismo e comércio a serem aproveitados em todas as suas potencialidades.

Bruno Gomes defende ainda o apoio aos agentes da educação e do desporto de forma a “elevar os níveis de qualificação e bem-estar dos jovens, bem como o acesso às novas tecnologias digitais”.

Nas eleições do próximo dia 26, para as quais estão inscritos 6.938 eleitores, concorrem à presidência da Câmara de Ferreira do Zêzere, Hugo Azevedo, pela coligação PSD/CDS-PP, António Matos (CDU), Paulo Alcobia Neves (Nós Cidadãos) e Amélia Esteves (Chega).

O atual executivo municipal de Ferreira do Zêzere é liderado pelo social-democrata Jacinto Lopes, que não se pode recandidatar devido à lei de limitação de mandatos, tendo o PSD, com 44,9% dos votos, eleito, em 2017, três dos cinco elementos do executivo, sendo os restantes dois do PS (28,5%).

