Sardoalense Pedro Moleirinho é o novo comandante da Unidade de Segurança e Honras de Estado

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realizou no dia 9 de setembro, a cerimónia de tomada de posse do novo Comandante da Unidade de Segurança e Honras de Estado (USHE), coronel tirocinado Pedro Moleirinho, numa cerimónia que foi presidida pelo comandante-geral da Guarda Nacional Republicana, tenente-general Rui Clero, que conferiu posse, e que teve lugar nas instalações da Unidade de Segurança e Honras de Estado.

O coronel tirocinado Pedro Moleirinho é natural do Sardoal, Santarém, onde nasceu no dia 17 de junho de 1969. É licenciado em Ciências Militares, pela Academia Militar, na especialidade da Guarda Nacional Republicana. Entre outras habilitações académicas, possui um Mestrado em Ciências Militares, na especialidade de Segurança – Guarda Nacional Republicana, pela Academia Militar, e o Mestrado em Direito e Segurança, pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, tendo-lhe sido conferido o título de Auditor de Segurança Interna. É ainda doutorando na mesma faculdade. Possui ainda a Pós-graduação de Relações Internacionais, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, de Direito e Segurança, pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e de Ciências Militares – Segurança e Defesa, pelo Instituto Universitário Militar (IUM). Está ainda habilitado com o Curso de Estado Maior Conjunto do IUM. Possui ainda diversos cursos do Colégio Europeu de Polícia (CEPOL): Organized Crime Threat Assesment; Train the Trainers for Mission Deployment; Senior Police Officer Planning and Command Course for Crisis Management; e European/ National Criminal Intelligence Model(s), and Intelligence-led Policing.

Ingressou no quadro permanente da Guarda Nacional Republicana em 1991, tendo desempenhado diversas funções ao longo da sua carreira profissional, das quais se destacam as de comandante de Pelotão do 4º Esquadrão do Regimento de Cavalaria;ü Comandante do Esquadrão de Cavalaria da Brigada Territorial nº 3, em Évora; Ajudante de Campo do Comandante-Geral da GNR; Adjunto do Secretário de Estado Adjunto do MAI; Comandante do Destacamento Territorial de Alenquer; Chefe do Núcleo de Investigação Criminal e Diretor do Curso de Promoção a Capitão, na Escola da Guarda; Diretor dos Cursos de Oficiais da GNR;ü Comandante do Batalhão de Alunos e docente, na Academia Militar; Chefe do Centro de Comando e Controlo Operacional da GNR;ü 2.º Comandante da Unidade de Segurança e Honras de Estado; Comandante do Comando Territorial de Santarém. Cumpriu as missões de Oficial de Segurança e Contra-informação na Multinacional Division South East, em Bassorá, no Iraque e de Assessoria à Polícia da República de Moçambique.

Na sua folha de serviço constam vários louvores e condecorações, nacionais e estrangeiras.

A USHE é uma Unidade de representação responsável pela proteção e segurança às instalações dos órgãos de soberania e de outras entidades que lhe sejam confiadas e pela prestação de honras de Estado.

