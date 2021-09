Socialista Francisco Oliveira candidata-se a terceiro mandato em Coruche

O socialista Francisco Oliveira volta a ser a escolha do PS para a presidência da Câmara Municipal de Coruche nas eleições do próximo dia 26, elegendo por lema “Novos desafios, a mesma confiança”.

Presidente do município desde 2013, Francisco Oliveira, 56 anos, candidata-se a um terceiro mandato para dar “continuidade” ao projeto iniciado em 2013, “cujos eixos prioritários assentam nos pilares do desenvolvimento económico e emprego, acessibilidades, educação, habitação, turismo e cultura”.

Na página da sua candidatura, o candidato afirma comprometer-se a prosseguir um “trabalho de proximidade com os mais idosos, com os que estão em idade ativa, mas também com os mais jovens”.

“Desenvolvemos, construímos, inovamos e modernizamos para chegar mais longe, sem nunca esquecer a nossa identidade e as nossas tradições”, escreveu Francisco Oliveira, salientando a “experiência e provas dadas” da equipa que o acompanha.

Com formação em engenharia da segurança no trabalho, Francisco Oliveira entrou em 1996 para os quadros do município, tendo sido eleito pela primeira vez para o executivo municipal em 2005.

Natural de Coruche, militante do PS, Francisco Oliveira acumula a presidência do município com a do Conselho de Administração da empresa intermunicipal Águas do Ribatejo (que gere os sistemas de água e saneamento de sete municípios do distrito de Santarém – Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas).

Nas eleições do próximo dia 26, candidatam-se à presidência da Câmara de Coruche, o atual presidente, Francisco Oliveira (PS), Alexandre Neves (PSD), Carlos Peseiro (CDU) e Ana Salvador (Chega).

O PS venceu as eleições autárquicas de 2017 com 57% dos votos (quatro eleitos), tendo a CDU tido 23% dos votos (dois vereadores) e o PSD 15,3% dos votos (um mandato), num concelho que tinha 16.700 eleitores inscritos, número que baixou agora para os 15.838.

