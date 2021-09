Glória, Abrantes e Santarém eliminados – Só Coruchense passa à 2.ª eliminatória da Taça de Portugal

O SCD Glória, o Sport Abrantes e Benfica e a União de Santarém foram eliminados este sábado, 11 de setembro, na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal. O GD Coruchense passa diretamente à 2ª eliminatória depois de ter ficado isento no sorteio da prova.

União Desportiva de Santarém SAD voltou a jogar ao campo Chã das Padeiras para esta 1.ª eliminatória da Taça de Portugal

A União de Santarém perdeu com o GS Loures por 1-3, através da marcação de grandes penalidades, após o jogo ter ficado empatado a zero no final do tempo regulamentar.

Equipa da Glória do Ribatejo

O SCD Glória perdeu por 0-4 com SU Sintrense Futebol Sad.

O Sport Abrantes e Benfica foi eliminado pelo Caldas SC. O Abrantes levou o jogo a prolongamento com golos de António Matos e Miguel Séninho. Com a partida empatada a 2-2 no final do tempo regulamentar, jogou-se o prolongamento e o Caldas levou a melhor, vencendo por 2-4, com hat-trick de João Tarzan e golo de Gonçalo Chaves.

Sport Abrantes e Benfica levou o jogo a prolongamento, empatado a 2-2, mas acabou por perder no prolongamento

Nesta primeira ronda participam 120 clubes: 41 representantes das Associações Distritais e Regionais de Futebol (ADR), 58 do Campeonato de Portugal e 21 emblemas da Liga 3. Destes, 32 ficaram isentos da 1.ª eliminatória, estatuto que só haverá nesta fase da prova.

Os clubes vencedores passam à 2.ª eliminatória, onde se vão juntar os 16 clubes (as equipas “B” não entram nesta competição) do segundo escalão, a Liga Portugal Sabseg. A terceira eliminatória já contará com as 18 equipas da Liga Bwin.

A prova vai ser disputada apenas a uma mão em cada uma das eliminatórias até às meias-finais, fase em que a decisão será a duas mãos.

A final, está marcada para o dia 22 de maio, com horário e local ainda por definir.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...