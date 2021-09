Hélder Esménio recandidato a Salvaterra de Magos para “melhorar vida das pessoas”

O atual presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, o socialista Hélder Esménio, candidata-se a um terceiro mandato, assegurando que as suas equipas se manterão “atentas e disponíveis” para “melhorar gradualmente a vida das pessoas”.

Numa nota sobre a sua candidatura enviada à Lusa, Hélder Esménio afirma que se recandidata a novo mandato por estar “determinado, inteiramente envolvido e disponível” para continuar a fazer o trabalho iniciado há oito anos, visando “melhorar gradualmente a vida das pessoas, das empresas, das associações e das Instituições Particulares de Solidariedade Social”.

Hélder Esménio destaca o crescimento do número de empresas e do emprego no concelho, afirmando que, desde 2013, a taxa de desemprego desceu quase 10% no concelho, ficando abaixo da média nacional e entre os nove municípios do país que em 2020 conseguiram reduzir o número de desempregados, apesar da crise pandémica.

“Este é um trajeto que queremos continuar a fazer, porque mais emprego origina melhores condições socioeconómicas para as famílias e influirá positivamente na economia local”, afirma, acrescentando acreditar que o município fez “as escolhas certas com os recursos públicos” que teve à sua disposição.

Declarando que as equipas que o acompanham, tanto no município como nas quatro freguesias do concelho, estão “mobilizadas e empenhadas”, Hélder Esménio afirma que vai prosseguir a “estratégia de desenvolvimento integrado”, com investimentos nas áreas da educação, da saúde, da proteção social, do ambiente, da cultura, do desporto, da rede viária e segurança rodoviária, da mobilidade e arranjos urbanísticos, desenvolvimento económico, turismo e promoção do território.

O candidato refere que as suas equipas “nunca escolheram ausentar-se, por maiores que fossem as dificuldades”, salientando as decorrentes da crise que levou à intervenção da ‘troika’ e, mais recentemente, da pandemia da covid-19.

Hélder Manuel Esménio, 60 anos, engenheiro civil e técnico superior de segurança e higiene do trabalho, funcionário da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos desde 1983, foi eleito pela primeira vez para o executivo municipal em 2009, então como vereador da oposição à maioria do BE.

Nessas eleições, em que liderou a lista do PS como independente, duplicou o número de votos do partido no concelho, conseguindo ser eleito presidente nas autárquicas de 2013. Filiou-se no PS em 2016.

Nas eleições do próximo dia 26, concorrem à presidência da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, além de Hélder Esménio, Luís Gomes, pelo BE, João Caniço, pela CDU, José Peixe, pelo PSD, e Helena Lino, pelo Chega.

Nas autárquicas de 2017, o PS elegeu cinco dos sete elementos do executivo municipal, conquistando 52,5% dos votos, tendo o Bloco de Esquerda, com 22,5% dos votos, eleito dois vereadores.

Para as autárquicas deste ano estão inscritos neste concelho 18.885 eleitores.

