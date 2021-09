NERSANT apoia exportações da região para o mercado de Marrocos – Missão empresarial virtual de 11 a 15 de outubro

O apoio à internacionalização das empresas, através da organização de eventos de incentivo às exportações, tem sido uma das prioridades da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém. De 11 a 15 de outubro, realiza-se uma missão empresarial virtual ao mercado de Marrocos, com financiamento comunitário.

As empresas interessadas em conhecer as oportunidades de negócio de Marrocos vão ter a oportunidade de conhecer o mercado e reunir virtualmente, em outubro, com diversas empresas deste país, propiciando a criação de laços comerciais e aumentando o seu volume de exportações. A NERSANT está neste momento a organizar uma missão empresarial virtual ao mercado marroquino, que se realizará de 11 a 15 de outubro, com financiamento comunitário para as empresas elegíveis participantes.

Esta ação de apoio à internacionalização tem como objetivo apoiar as empresas participantes a iniciar ou reforçar a sua presença no mercado de Marrocos. Toda a organização e logística da missão empresarial virtual está a cargo da NERSANT, que constituirá, para cada empresa participante, uma agenda individual de reuniões online focada no contacto com potenciais parceiros de negócio, feita a partir dos objetivos individuais e do tipo de contactos pretendido, definidos antecipadamente.

A participação na missão empresarial engloba o diagnóstico de necessidades à empresa interessada em participar na missão, o serviço de consultoria especializado para realização de prospeção e a seleção dos contactos no mercado, de acordo com os objetivos e perfil definido, a validação prévia dos contactos com a empresa, o agendamento de seis a oito reuniões B2B, por videoconferência, o acompanhamento de negócios e apoio no follow up, bem como o apoio técnico NERSANT durante e após a ação.

A ação de internacionalização é financiada no âmbito do projeto conjunto Negócios no Mundo, sendo que as empresas elegíveis terão acesso a cofinanciamento de 50%, no âmbito do COMPETE / PT2020. Todo o processo de verificação da elegibilidade da empresa e o respetivo agendamento das reuniões será organizado pela NERSANT, podendo os participantes focar-se na melhor estratégia e metodologia de abordagem ao mercado, pelo que quanto mais cedo a empresa se inscrever, mais tempo haverá para a correta preparação das reuniões virtuais.

Para mais informações, as empresas interessadas devem contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da associação através do e-mail negociosnomundo@nersant.pt ou do número de telefone 249 839 502.

