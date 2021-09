Pedro Ribeiro recandidata-se em Almeirim para concluir “obras estruturantes”

O atual presidente da Câmara de Almeirim (Santarém), o socialista Pedro Ribeiro, candidata-se, nas eleições do próximo dia 26, a um terceiro mandato para concluir “obras estruturantes” e acompanhar investimentos privados que quer “ver crescer”.

Pedro Ribeiro, que tinha agendada para hoje a sessão de apresentação do seu programa eleitoral, adiada devido à morte do ex-Presidente da República Jorge Sampaio, disse à Lusa que tem consciência do “muito que foi feito” nos seus dois mandatos, fazendo uma avaliação “muito positiva” de um trabalho só possível por o município ter “contas certas e equilibradas”.

“Temos aproveitado, como poucos no país, os fundos comunitários”, disse, destacando o investimento nas escolas e na creche municipal ou a iluminação pública em todo o concelho com lâmpadas LED, “um investimento com retorno económico e ambiental”, num período que foi marcado por investimento público “como nunca tinha ocorrido” no concelho, em resultado de “uma gestão apertada, que soube antever as oportunidades”.

O candidato realçou, ainda, os investimentos privados, que se instalaram ou têm projetos já aprovados no concelho, e a escolha de entidades públicas em instalar as suas sedes em Almeirim.

Pedro Ribeiro declarou-se “orgulhoso” com a resposta dada no concelho à pandemia da covid-19, em tempos “muito difíceis”, marcados por uma intervenção “exemplar” na prevenção e na vacinação.

Entre as obras que afirmou querer ver concluídas num eventual próximo mandato, apontou a transformação do antigo edifício do Instituto da Vinha e do Vinho num espaço multiúsos, com “mais de 2.000 metros quadrados cobertos” e um auditório com 550 lugares “que será o maior da Lezíria do Tejo à exceção do CNEMA”.

Apontou ainda a conclusão do estádio municipal e da circular urbana, bem como as intervenções no mercado, onde irá ficar a Loja do Cidadão, ou os parques urbanos nas freguesias de Fazendas de Almeirim e de Benfica do Ribatejo e o parque de merendas da Raposa.

“Do ponto de vista empresarial, quero acompanhar a concretização de investimentos de enorme importância para o concelho”, disse, referindo a centralização da base logística da Sumol+Compal em Almeirim, a instalação da Fresh 52 e da base logística da Mercadona, projetos com “muitos anos de trabalho”, que “muitas vezes não se vê”, e que vão “criar muitas centenas de postos de trabalho direto e muitos mais indiretos”.

Pedro Ribeiro, 47 anos, foi vice-presidente de José Sousa Gomes, que geriu o município entre 1989 e 2013, conseguindo, nesse ano, manter os cinco mandatos que o partido assegurava no concelho desde 1993, número que subiu para os seis eleitos em 2017.

Funcionário da Autoridade Tributária, Pedro Ribeiro militou na Juventude Socialista antes de ser eleito, em 1993, para a Assembleia Municipal e, em 1997, vereador do executivo camarário.

Em 2001 passou a vereador a tempo inteiro, tendo-se tornado vice-presidente de Sousa Gomes nos dois mandatos seguintes.

Para as eleições do próximo dia 26, os 19.557 eleitores inscritos no concelho de Almeirim poderão escolher entre quatro candidatos: o atual presidente, o socialista Pedro Ribeiro, a engenheira química Beatriz Apolinário (CDU), o social-democrata Nuno Cardigos, atual deputado municipal em Santarém e que concorre numa coligação PSD/CDS-PP, e Flávio Rodrigues, do Chega.

Nas eleições autárquicas de 2017, o Partido Socialista obteve a maioria absoluta com seis eleitos (73,9% dos votos), num executivo que integra, ainda, uma eleita da CDU (11,1% dos votos).

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...