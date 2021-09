Proteção Civil alerta para risco de cheias a partir de segunda-feira em Lisboa e a sul

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou hoje para o risco de cheias e inundações na Grande Lisboa e Setúbal, assim como no Algarve, face às previsões de chuva forte e persistente a partir de segunda-feira.

De acordo com a informação disponibilizada hoje pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA),

prevê-se para os próximos dias precipitação, por vezes forte, sobretudo no litoral centro e sul,

estendendo-se para a totalidade do território:

13 SET. – Segunda-feira

− Aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada, em especial no litoral oeste e Algarve,

estendendo-se gradualmente às restantes regiões a partir da tarde;

− Probabilidade de fenómenos extremos de vento;

− Vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, soprando moderado a forte (30 a 45

km/h) nas terras altas, em especial do centro e sul, por vezes com rajadas até 80 km/h.

14 SET. – Terça-feira

− Aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada, granizo e rajadas de vento forte;

− Vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, soprando moderado a forte (30 a 40

km/h) nas terras altas do Centro e Sul.

− Descida da temperatura máxima.



Face às previsões de precipitação forte e persistente nas regiões acima mencionadas, poderão ocorrer

cheias e inundações nas áreas urbanas, com destaque para a área metropolitana de Lisboa e para a cidade

de Setúbal. Há também o risco da subida do nível das águas dos rios e ribeiras do Algarve, que poderão

causar inundações nas zonas urbanas e mais impermeabilizadas. Recomenda-se especial atenção à eventual

conjugação dos picos de precipitação com as horas previstas para a preia-mar.

