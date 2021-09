Avaliador imobiliário Tiago Ferreira candidata-se pelo PSD/CDS a Torres Novas com 101 propostas

O perito avaliador imobiliário Tiago Ferreira é o candidato da coligação PSD/CDS-PP à Câmara de Torres Novas nas eleições do próximo dia 26, à qual se apresenta propondo 101 medidas.

Licenciado em gestão de imobiliário e com um MBA em avaliação imobiliária, Tiago Ferreira, 44 anos, apresentou um programa a partir de três eixos que considera estratégicos para o concelho, nas áreas do emprego, competitividade e inovação, serviços municipais “próximos e de qualidade para todos”, e educação, qualidade de vida e legado às próximas gerações.

Entre as 101 medidas que propõe contam-se uma parceria para a criação, em Torres Novas, da “primeira empresa nacional para a produção e distribuição de hidrogénio verde como combustível”, um serviço municipal para a monitorização da economia e do emprego e de um conselho económico e social concelhio, ou, ainda, “aldeias digitais” para “atrair profissionais nómadas digitais”.

Tiago Ferreira propõe, no eixo relativo aos serviços municipais, a realização de uma auditoria à qualidade e “repensar a estrutura com foco no munícipe”, a criação da figura do Provedor do Munícipe e, entre outras medidas, um projeto, a “carrinha do cidadão”, para apoio das populações das aldeias.

No terceiro eixo, o que contém maior número de propostas, aponta medidas como a criação do “vale creche mensal”, uma escola para pais, percursos literários inspirados em escritores torrejanos, alimentação e transportes gratuitos para todos os alunos do ensino obrigatório, a digitalização das escolas através do programa “escola sem livros”.

O programa “reviver aldeia”, com isenções de taxas a pessoas até aos 35 anos que se instalem nas freguesias rurais, o “cheque consulta +65”, para consultas de especialidade para os mais idosos, medidas visando a qualidade ambiental, nomeadamente de “renaturalização” do rio Almonda, e a promoção do concelho como destino turístico, valorizando o território e o património natural e cultural, são outras propostas da coligação.

Os 30.745 eleitores do concelho de Torres Novas serão chamados, no próximo dia 26, a escolher entre sete candidaturas.

Além do atual presidente do município, o socialista Pedro Ferreira, que se candidata a um terceiro mandato, concorrem o seu antecessor, o também socialista António Rodrigues, que avança com o movimento P’la Nossa Terra, a atual vereadora do Bloco de Esquerda, Helena Pinto, Tiago Ferreira, candidato pela coligação PSD/CDS-PP, Nuno Guedelha, pela CDU, Cristina Rodrigues, pela IL, e José João Correia, pelo Chega.

Nas eleições autárquicas de 2017, o PS conquistou 51,3% dos votos, elegendo cinco dos sete elementos do executivo municipal, pertencendo os restantes um ao PSD (14,9%) e outro ao BE (14,5%), num concelho que tinha então 31.579 eleitores inscritos.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...