Receção à Comunidade Educativa esta terça-feira no Cartaxo

O Centro Cultural do Cartaxo recebe, esta terça-feira, dia 14 de setembro, a comunidade educativa – professores, educadores, assistentes administrativos e operacionais, pais e alunos, estão convidados a participar na cerimónia que assinala o início do ano letivo 2021/2022, no Cartaxo.

No decorrer cerimónia, serão entregues os diplomas e as medalhas aos profissionais que completam 25 anos de carreira ao serviço do ensino no concelho. Este ano, a cerimónia contará também com a apresentação do projeto “Origem dos Saberes”, desenvolvido por Iara Valente, no âmbito do Programa OTL 2021.

