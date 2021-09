Viagens ao interior da literatura de crime e mistério (2): Onde se desmonta o mito da falta de qualidade e se releva a sua autonomia e vitalidade

Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle e Agatha Christie

Tem mesmo qualidade literária?

Nada do que referiram os seus detratores até hoje, retira qualidade literária às obras desta temática, revelando até, por vezes, novos caminhos, genialmente percursores no estilo, na linguagem, na estrutura narrativa, na riqueza inovadora das análises psicológicas, sociais ou puramente estéticas, no desenrolar da trama do livro ou do filme…

Vejamos por exemplo, o caso do “Mistério de Edwin Drood”, última obra (inacabada) de Charles Dickens. A acreditar no crítico Edmund Wilson, Dickens “altera profundamente, nesta sua derradeira obra (de “índole” claramente policial) o seu estilo habitual, adaptando-o ao género […] as descrições de Cloisterham [alter ego de Rochester, local onde ocorre o crime presumido] estão entre as mais bem escritas da sua obra de ficção: tem uma coesão e uma escrita nervosa, muito diversas das que ocorrem no seu estilo habitual. Está-se longe das prolixas improvisações do Dickens poético de antes; agora, cada frase descreve situações, está prenhe de implicações. É como se a sua arte […] tivesse tido um descanso e revivido”.

De facto, “O Mistério” e outro livro deste autor, também classificável como policial, “Bleak House”, apresentam uma profundidade na análise da personalidade das personagens, sem perder a densidade da caracterização social da sua época que o caracteriza, que praticamente não reencontramos, no resto da sua obra literária.

E, como se podem classificar “Crime e Castigo”, de F. Dostoïevsky, ou a saga-roman-fleuve “Os Miseráveis”, de Victor Hugo?

Se os lermos desapaixonadamente, sem preconceitos, podiam ter sido escritos, ressalvada a escrita própria a cada um, por Chester Himes ou Georges Simenon, por Boris Akounine ou Raymond Chandler…

Que, por seu lado, com o sabor e interesses atuais em que cimentam os seus livros, fazem-nos relembrar, em toda a sua dimensão, Dostoïevski ou Dickens. É uma dívida mútua. O escritor de talento justifica (e dá nova vida, de certo modo) aos seus precursores…

E tem mesmo autonomia?

Foram as mutações decorrentes, no plano sociocultural, da Revolução Industrial que o impuseram: a burguesia aumentou enormemente os seus níveis de alfabetização e lazeres. Passou a dispor de muito mais dinheiro.

A par deste fenómeno, o aumento exponencial dos centros urbano-industriais, em permanente expansão, cria novas visões do mundo, novos terrores, novas necessidades na ficção literária.

O crescimento da criminalidade e violência nos seus arrabaldes fabris, povoados por um operariado vítima permanente de miséria e crises endémicas de desemprego generalizado (a pobreza omnipresente, mesmo no centro de Londres, Viena, Berlim, Moscovo ou Paris), gera, na burguesia acomodada, uma insegurança crescente, face a uma atividade marginal em constante crescimento (roubos, prostituição, desportos ilegais), pois os desempregados (e demais deserdados da terra) também têm que comer.

Estas mudanças impõem aos governos, de Washington a Paris, a reorganização das forças policiais, dos seus métodos e equipamentos, da legislação penal e do sistema prisional.

Que gera um enorme interesse da opinião pública que lê jornais e devora, literalmente, os primeiros inquéritos que são feitos sobre os males, extensão e incidência social da prostituição e da criminalidade [1].

O cidadão de classe média lê os relatos de crimes crapulosos que se poderiam ter passado em sua casa, faz petições e debates sobre a prevenção e repressão do crime (geralmente, em Inglaterra, recorrendo a um uso imoderado de salmos anglicanos e chá fraco…); delira com os crimes sangrentos (“La Gazette des Tribunaux”, de 1825; “Police News”, de 1856); escuta, deleitado, as canções de realejo, que glorificam algum percursor de Vidocq ou Jack The Ripper…

O crime misterioso, que serve de fio condutor aos escritos intermináveis (desde a iniciativa genial, em 1836, com La Presse, de Émile de Girardin, de criar este meio de generalização da imprensa, recorrendo ao romance sem fim, servido diariamente em folhetim…) baseia-se, em geral, num comportamento penalmente condenável.

Eugène Sue (“Les Mystères de Paris”; “Le Juif Errant”); Alexandre Dumas (“Les Mohicans de Paris”, “Le Comte de Monte-Cristo”); Paul Féval (“Les Mystères de Londres”; “Les Habits Noirs”); Fréderic Soulié (“Les Mémoires du Diable”) e, muito mais tarde, Gaston Leroux (“Rocambole”; “Chéri-Bibi”).

Todos eles nos brindam com mistérios e apresentam-nos como tema obrigatório, melodramas que encontraremos, mais tarde, na origem de vários géneros policiais.

Por exemplo, o suspense, o meio, ingenuamente descrito, onde se move o marginal apache, o crime organizado em quadrilhas, os efeitos teatrais de revelação do enigma, as motivações das personagens (ganância, vingança, procura de identidade perdida), tentam traduzir uma grande sensibilidade aos novos dramas sociais, acontecimentos e modos de pensar e viver.

“Les Mohicans de Paris”, de Dumas e, em menor grau, “Les Misérables” de Victor Hugo, dão-nos a conhecer as associações iniciáticas ligadas ao crime; a polícia secreta, as relações desta com os informadores no meio criminal; o quotidiano torpe do criminoso a tempo inteiro, as armadilhas e, sobretudo a caracterização da personalidade do investigador, por vezes uma personalidade torturada e contraditória nas suas motivações, o infatigável perseguidor da Verdade, numa viagem de mais de dez mil páginas…

Outros meios ainda contribuem para o nascimento da nossa ficção de mistério e ação.

Por exemplo, a sacralização popular de patifes: Dick Turpin em Inglaterra; Deacon Brodie e Burke e Hare, na Escócia; Mandrin ou Vidocq, em França… alguns dos quais até se tornam polícias e publicam as suas “Memórias” (Vidocq, em 1828-1829) …

Complementando esta nova forma de expressão literária, surge, sobretudo em Inglaterra, a difusão (em camadas sociais cada vez mais vastas da alta burguesia), dos romances ditos Góticos e de Terror (Ann Radcliffe, Hugh Walpole, Walter Scott, Matthew Gregory Lewis); as memórias de polícias aposentados (na grande tradição de Sir John Fielding, o criador dos Bow Street Runners); os melodramas tão ao gosto britânico; os primeiros romances de William Godwin, Charles Dickens (“Hunted Down”, de 1859), Mrs. Henry Wood, Wilkie Collins, Mary Elizabeth Braddon, criando, numa classe em maturação literária (a burguesia dos novecentos…) o alimento de sensações fortes, exotismo, evasão e identificação emocional (deliciosamente culposas) aos factos perversos e mesmo criminosos (mas ocultos e condenáveis…) das classes altas (vitorianas, francesas ou russas).

Como fizeram, de forma mais imaginativa, nos Estados Unidos, Washington Irving, Edgar A. Poe, Hawthorne, e, a partir de 1907, acompanhando o crescimento exponencial da pequena burguesia das grandes cidades americanas, os fascículos pulp (nome derivado do papel ordinário em que eram impressos), do ficcionado detetive Nick Carter ao real Nat Pinkerton.

Uma chusma de autores coletivos e anónimos, precursores do taylorismo literário e do negro, escrevendo por conta e em nome de outrem, de onde sairá, na geração seguinte, tudo o que de melhor os EUA deram ao género.

A estrutura do policial está lá, em todos: crime e reparação ou castigo; estrutura do polícia/investigador (substituindo o herói folhetinesco, reparador de injustiças, à Lagardère) e do tenebroso bandido, polos maniqueístas de virtudes e defeitos; o universo (contemporâneo), normalmente ligado à cidade e aos seus tugúrios de marginalidade (Chinatown, bas-fonds apaches; Whitechapel); a temática (vingança, captação de heranças; procura de poder [absoluto, de preferência]; ganância, busca de uma identidade ou parentes desaparecidos), um trio muito estereotipado de personagens (vítimas, agressores, justiceiros)…

Por fim, uma personagem que, desde o início, terá o protagonismo: o reparador de injustiças que torna as coisas normais o “perdigueiro humano”, o investigador, que busca pegadas ou outras pistas.

Figura ao fim e ao cabo, indiscutivelmente aparentada com o mítico criador de impérios (brancos e anglicanos, se possível) mais vulgarizado através do exotismo dos romances de aventuras e pirataria (já iniciados no século passado, com morada em Horatio Hornblower e no indomado Far-West americano).

Fenimore Cooper, Horatio Alger, H. Melville, nos EUA; Daniel Defoe, Walter Scott, Frederick Marryat, Robert Ballantine, Robert L. Stevenson, Percival Wren, no Reino Unido; Jules Verne, Gustave Aimard e Gabriel Ferry, em França; Karl May, Mayne Reid, na Alemanha; Emilio Salgari, Rafael Sabatini, em Itália, entre tantos outros, dar-lhes-ão vida, pintando com cores róseas, as Odisseias dos seus “imaginados” ancestrais: piratas, flibusteiros, exploradores, aventureiros, ladrões, assassinos.

Em resumo, esta literatura percursora concebe o investigador, no mistério folhetinesco; o cão-de-caça, da literatura de viagens e capa-e-espada; o deprimente erro judicial; o inocente (bondoso), perseguido injustamente; o julgamento célebre, com os seus court-room dramas; as maquinações perversas dos vilões, a psicologia do criminoso ou da vampe, devoradora de fortunas, da donzela inocente, do juiz obtuso, assim como os tormentos do rapaz pobre, para o suspense e o thriller; a luta brutal dos gangs (como os de Nova York, entre 1850 e 1895), para o black mask.

E é lido, voltado a ler, lembrado com saudade, pelos adolescentes mesmo da burguesia urbana, da classe média rural, que serão os futuros compradores (já adultos e quarentões) das obras de Conan Doyle ou Gaston Leroux…

Está tudo lá, fervilhante e ansioso por se apresentar, com cartão de cidadão próprio, revestindo das cores de um horizonte multi-irisado de exotismo, coragem e fortunas, um romance prenhe de perigos anunciados, em que tudo o que acontecerá, num mundo febril em descobertas de começos do século XX, poderá dar por fim, felicidade e riqueza aos que nunca a possuíram.

Ainda se percorria, nesses tempos, com a ingénua alma de um Salgari ou de um Verne, o globo terrestre na sua totalidade, de Yosemite Valley a Srinagar, encontrando-se, em cada cultura, em cada savana, em cada cadeia de montanhas, aventuras heroicas e mitos terrificantes, dos que geram mesmo pavor.

Talvez por terem sido criados para explicar o nosso medo das inundações ou seca, da doença ou guerra, ou de outras desgraças que ainda hoje não somos capazes de controlar.

Ou, pior, porque o Mal não se erradica da sociedade dos humanos, havendo que alertá-los para os perigos decorrentes da intrínseca perversidade do Homem.

Tentar ainda compreender a ideia e a natureza do Bem e do Mal.

É aqui que surge a outra ideia-força deste tipo de ficção: a razão de ser, por exemplo, de “Crime e Castigo”.

No fim do século XIX, começou a isolar-se o tipo de obras de ficção literária, artes plásticas ou mesmo teorias, que se pretendiam “holísticas” na sua visão do mundo, que tinham como cerne as condutas humanas condenadas severamente (ou desculpadas compreensivamente) pela comunidade sua contemporânea.

A sua progressiva e imparável autonomia literária era inevitável. Com condimento de considerandos filosóficos e psicológicos, em Dostoïevsky e Tolstoï (“Anna Karenina”; “Sonata a Kreutzer”; “As memórias de um Louco”) ou de moral muito anglicana, nos anglo-saxónicos, da família Brönte a Thomas Hardy (“Tess d’Urberville”), dos americanos Hawthorne e James.

É inegável a sua vitalidade e, o que é mais, é a forma literária que mais fielmente retrata as mutações socioeconómicas da sociedade envolvente.

E assim sucede.

Por exemplo, hoje em dia.

Face à geometria variável (e acelerada) dos grandes interesses económicos que gerem o mundo, acentuando desigualdades sociais, a transmutação dos românticos robber barons em anónimos acionistas (no espaço de três gerações) de gigantescas transnacionais, convém conceber (geopoliticamente), a marginalidade social, o crime, o comportamento classificado como “desviante”, sempre numa base de psicopatologia, também fanático-religiosa, mas nunca por motivação económica, fruto da fome, do desespero, do desemprego ou da violência dos poderosos.

Assim, tornaram-se a crème de la crème, neste mundo global consumista sem face, os romances de terror puro, a bestialidade infindável de serial killers, aliados ou não ao esoterismo iniciático, que vai da Opus Dei à Maçonaria, dos Templários aos Illuminati, das messes noires aos ritos de Stonehenge….

As teses ultraliberais e o fascínio pelas novas tecnologias geram tendências para o herói ser colectivo: enormes equipas de detetives – médicos legais, investigadores sociais, profilers, bioquímicos, informáticos, que recheiam os atuais best-sellers de James Patterson, Mo Hayder, Maurice Chatham, Jeffery Deaver ou Caleb Carr.

Daí os êxitos de “Hannibal”, “The Da Vinci Code”, “Dissolution”, “The Dante Club”, “El Club Dumas”, “Angels and Demons” ou “The Geographer’s Library”, “Killing Time” ou “Minority Report”.

O policial tem uma qualidade espantosa, entre outras. A sua ductilidade.

E, desde as suas longínquas origens, são imensos os subgéneros.

William Godwin, com o seu “Caleb Williams”, de 1794, apresenta-nos, pela primeira vez, a história da perseguição implacável de um inocente, por um inimigo poderoso, um “romance de perseguição e ação”, perfeitamente admirável para a época em que apareceu, onde mesmo a polícia organizada ainda não era o pilar decisivo da manutenção da Lei e da Ordem…

Sheridan Le Fanu (1814-1873), pela publicação de “Uncle Silas”, em 1864; “Wylder’s Hand”, no mesmo ano e sobretudo, “The Murdered Cousin”, de 1851, pode, para além da componente de horror ficcional, ser tido como um dos grandes fundadores da história de deteção.

O primeiro, ao que creio, a conceber o primeiro romance de assassínio em “quarto fechado”.

William Wilkie Collins (1824-1889), por seu lado, com o “seu” Sargento Cuff, da Scotland Yard, pode reivindicar parte muito importante dessa paternidade. Através dos seus livros “The Lady in White”, de 1859 e, sobretudo, “The Moonstone”, de 1868.

Collins, como nos diz o seu contemporâneo Anthony Trollope “… põe no papel tudo minuciosamente planeado, até ao mínimo pormenor, de forma a assegurar-se que não existe encaixe necessário que se não adapte com absoluta certeza […] nunca deixo de lhe sentir o sabor de construção […] somos constrangidos por mistérios e assaltados por dificuldades, sabendo contudo, que os mistérios serão esclarecidos e as dificuldades vencidas, pelo fim do terceiro volume”.

Estes romances consubstanciam um equilíbrio quase miraculoso entre um romance dedutivo de mistério (já os havia, desde Poe, pelo menos, e ele próprio admite que foi colher algumas ideias a um velho “Recueil de Causes Célèbres”, de Maurice Méjean, num alfarrabista parisiense) e um romance de costumes.

Collins apresenta as personagens de vários ângulos e dá delas uma admirável imagem de solidez e realidade.

E induz Charles Dickens (eram amigos), por sua vez, a escrever “Bleak House” e “The Mystery of Edwin Drood”.

O drama, o romance social, a tragédia, afloram na obra dos fundadores, a exploração do sobrenatural surge já, aqui e além, como pano de fundo. Até o humor, como no pastiche de Sir James Barrie ao famoso detetive Sherlock Holmes, criado pelo seu amigo Conan Doyle, irónico, gracioso e também fundador desta abordagem risonha deste tipo de ficção.

O escritor (seja qual for) não parece constrangido neste tipo de novelas, a fazer drama, comédia ou história amorosa, mas sim a construir uma história, com aparência de probabilidade, solidez e semelhança com a vida da sociedade que retrata.

O momento decisivo da independência surge quando menos esperamos. E, parafraseando um certo texto “nós lemos e vimos que era bom!”.

Carlos Macedo

[1] Como o célebre inquérito de Frégier sobre “Des Classes Dangereuses de la Population dans les Grandes Villes”, de 1840, os livros de Charles Dickens ou Doré…

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...