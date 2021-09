Votar útil e levantar Santarém!

Esta é a primeira vez que escrevo qualquer coisa parecida com um texto/apelo. Nem quando me candidatei à Assembleia Municipal em 2013 pelo Mais Santarém, ou quando apoiei ativamente algumas candidaturas presidenciais, o fiz. Mas a situação em que se encontra a minha cidade e o risco que constitui uma renovação de mandato da atual liderança do PSD, levam-me a este apelo por Santarém.

Santarém: uma cidade onde falta quase tudo o que é importante.

Uma cidade sem alegria de viver, onde faltam equipamentos básicos elementares, nunca pode crescer nem ter futuro. Sem visão, sem projetos, sem planos, sem estratégia, esta Câmara é um vazio de ideias e uma exasperante inação. E o futuro com o atual Presidente e com a sua equipa proposta, será mais do mesmo. Continuará a ser uma Santarém sem captação de investimentos, sem estádio de futebol, sem pista de atletismo, sem sala de espetáculos digna, sem biblioteca moderna, sem um museu municipal ou da cidade, sem um parque verde e sem muitas outras coisas que definem uma urbe moderna e amiga das pessoas. mesmo que venham agora prometer tudo isso. Em suma, uma cidade sem qualidade de vida e sem aquilo que pode atrair novos moradores e uma juventude qualificada que tão necessária é para o desenvolvimento de qualquer comunidade.

O que se pode esperar das mesmas pessoas?

Durante todos estes anos Santarém tem tido à frente um executivo e um Presidente, cujo grande feito, proclamado por si próprio, foi o de diminuir a dívida da Câmara que, ele mesmo, tinha deixado de herança. Há uma dezena de anos que não faz mais nada, qual contabilista deslumbrado com o seu brilhantismo saloio.

Qualquer outra cidade do nosso distrito, não tendo tantas condições exógenas (geográficas, acessibilidades, etc.) conseguiu um desenvolvimento bastante superior. Basta olhar à volta e falar com quem lá vive.

Uma capital de distrito que já esteve entre as cinco principais cidades do País e que o atual Presidente, com os seus amigos de partido, conseguiu transformar numa das mais irrelevantes e de uma gritante insignificância comparativa, qualquer que seja o âmbito da análise.

Todos os grandes eventos e investimentos importantes no Concelho foram obra de executivos anteriores aos do PSD: Parque Aquático, Festival de Gastronomia, Feira da Agricultura, Rua O, saneamento básico em todas as freguesias, etc. . Na última dezena de anos não houve um único investimento estruturante que tornasse Santarém uma cidade moderna, funcional e acolhedora.

Votar útil: A última oportunidade?

Estas eleições autárquicas serão talvez a última oportunidade da comunidade scalabitana para inverter o atual rumo em direção ao irrecuperável.

Reconheço que o PS pouco fez, durante os quatro anos deste último ciclo autárquico, para merecer o apoio nas urnas. O PS, assim como a restante oposição partidária, assistiu impávido e sereno, ao desmoronar de uma cidade e de um concelho que, durante a gestão do PSD, se tornou a pior capital de distrito e das mais atrasadas cidades do País.

No entanto, tenho a certeza que a equipa agora proposta pelo PS para a Câmara de Santarém, tem a experiência, a vontade e a competência necessárias para começar a levantar Santarém.

É urgente unir vontades em torno da alternativa que, mesmo podendo não ser a melhor para alguns, é única que tem potencial para poder mudar o curso descendente da história de Santarém.

Por isso, e com total liberdade de quem não é, nem nunca foi filiado em qualquer partido, irei votar na lista do PS para a Câmara, convicto de que será o voto útil que pode derrotar o atual status, apelando a todos os que gostam de Santarém que façam o mesmo.

Na lista da Câmara, voto útil PS! Para a Assembleia Municipal e União de Freguesias…logo se vê.

Armando Leal Rosa

