Município de Azambuja comemora Ecology Day com atividades no Paul de Manique do Intendente

O Município de Azambuja comemora o Ecology Day com atividades no Paul de Manique do Intendente, que irá decorrer durante o dia de hoje, 14 de setembro.

O Ecology Day é celebrado a 14 de setembro e visa aproximar a Ecologia e os ecólogos da sociedade, rumo à construção de um desenvolvimento humano mais sustentável.

O convite é para ir à descoberta do Paul de Manique, com o objetivo de entender a importância das zonas húmidas no atual contexto das alterações climáticas, revelando os seus valores naturais, onde poderá contar com a participação da Geóloga Anabela Cruces, a Bióloga Susana Dias e o Ornitólogo Vitor Encarnação.

Ao longo de um percurso pelo Paul de Manique do Intendente e pelas zonas limítrofes, com paragens em diferentes locais de observação, poder-se-á assistir a uma campanha de anilhagem de aves, realizado no âmbito da monotorização da avifauna do paul; observar e analisar aspetos ligados à água e aos solos/sedimentos para a formação e manutenção deste espaço único do nosso concelho, observando aspetos relacionados com a evolução da paisagem e com as características deste ecossistema; observar as plantas e os animais; refletir no papel do ser humano como agente modelador do paul, onde poderá assistir às intervenções humanas que foram implementadas ao longo da sua história, e quais as que se repercutem na situação atual desta zona; e ainda, refletir sobre o papel das alterações climáticas na dinâmica futura deste espaço.

No período da manhã, entre as 09h00 e as 13h00, as atividades serão dirigidas à comunidade escolar, sendo que o período da tarde, das 14h00 às 16h00, será aberto à população.

O percurso é acessível, recomenda-se a utilização de roupa confortável, calçado apropriado para caminhada e água.

