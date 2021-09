NERSANT promove sessão online no dia 22 de setembro – Internacionalização 2030: desafios, oportunidades e ferramentas para ajudar a preparar a sua empresa

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar uma sessão online sobre o tema Internacionalização 2030: Desafios, oportunidades e ferramentas para ajudar a preparar a sua empresa”, no próximo dia 22 de setembro, a partir das 15h00. Esta iniciativa decorre do trabalho que a NERSANT tem vindo a realizar no apoio às empresas nos seus processos de internacionalização. A sessão realiza-se no âmbito do projeto Ribatejo Business Intelligence.

Para além de se apresentar alguns dos desafios, oportunidades e ferramentas para ajudar a preparar as empresas nos seus processos de internacionalização, a sessão irá de igual modo apresentar os resultados alcançados no âmbito do projeto “RIBATEJO BUSINESS INTELLIGENCE“, bem como o calendário das próximas ações NERSANT de apoio à internacionalização. As oportunidades pós-covid: o futuro da internacionalização é um dos temas desta sessão. Internacionalização: a importância das ferramentas digitais vai ser outro dos temas em destaque.

As inscrições em www.nersant.pt/agenda são gratuitas, mas obrigatórias para acesso à sessão online.

Esta ação é organizada no âmbito do projeto “RIBATEJO BUSINESS INTELLIGENCE”, projeto financiado pelo ALENTEJO2020 e que tem como objetivos melhorar o reconhecimento da Região no exterior e melhorar o posicionamento das empresas/entidades no mercado global, permitindo que estas iniciem exportações ou reforcem o seu potencial exportador, consolidando quotas de mercados ou diversificando os seus mercados.

