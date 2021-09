Pintura de Malhoa em acelerada degradação em Constância

Há mais de vinte anos que se encontra em processo de acelerada degradação a moldura do quadro do pintor José Malhoa, verdadeiro ex-libris da Igreja da Nossa Senhora dos Mártires de Constância. O assunto foi então noticiado por mim na altura no jornal «Gazeta do Tejo».

No final de 2013 solicitei à vereação que colaborasse com a paróquia para se salvar a moldura e evitar danos na assinatura do quadro, precisamente onde começou a deterioração. Após o processo informativo ter sido enviado para a CMC por parte da paróquia, a CMC solicitou à DJPC- direcção geral do património cultural apoio técnico para eventual intervenção.

A DJPC informou que poderiam efectuar análise e acompanhamento do restauro se a câmara assumisse os custos inerentes a essas tarefas. A CMC alegou que o património era da responsabilidade da diocese e da DJPC estando disponível no entanto para providenciar a colocação de andaimes para se verificar o estado de degradação e de deterioração em causa.

A CMC embora tenha declarado na altura estar disponível para atender ao que fosse indicado por aquelas duas entidades, deixou passar os anos e a moldura foi ficando relativamente mais degradada. A paróquia não tinha recursos então (nem tem) para providenciar o restauro em causa pois teve a cargo obras consideráveis (restauro da capela de Santa Ana, da casa da sopa, do interior do tecto da Igreja Matriz e da casa paroquial). A paróquia de Constância precisa de apoio, parece-me tão evidente e claro que não pode ser ignorado este facto. O quadro é património incluído num imóvel de interesse público.

Pintura de 1899 de José Malhoa, do tecto da igreja matriz de Constância, onde é visível na parte inferior, a acelerada degradação da moldura a qual está a cair e faz perigar a parte da tela que contém a assinatura do pintor.

Como é que se sai daqui? É preciso um compromisso entre os candidatos autárquicos para salvar a pintura de Malhoa. Se queremos desenvolver o turismo não podemos abandonar o património. Já o escrevi e, infelizmente, não se vêem progressos. Daí, a minha insistência.

A Igreja não é monumento nacional, mas apenas imóvel de interesse público, o que dificulta o financiamento dos restauros de que carece. No final de 2019 a vereadora Manuela Arsénio suscitou o assunto na reunião da câmara (talvez inspirada pelo que vai lendo no grupo “Amigos de Constância”, o que só lhe fica bem). Sabemos que foi preenchido um formulário junto da CCDR e parece que não tem havido financiamentos disponíveis. Afinal, estamos em Portugal. É tudo muito complicado…

Pagela sobre o benemérito da igreja matriz e mecenas de Columbano, Dr Francisco Augusto da Costa Falcão, que tinha um palacete na Rua Feliciano Castilho, em Lisboa.

A igreja carece de diversas intervenções urgentes as quais, para lá do restauro da moldura em cartão prensado do quadro de Malhoa, deverão passar pela desinfecção das pedras do interior e exterior, por uma urgentíssima intervenção no interior do trono devido ao bicho da madeira (há muita “farinha no seu interior), pela substituição das suas portas, pelo restauro da galeria de estátuas em argamassa, etc.

Diz quem sabe que a falta de circulação de ar dentro do templo (situação anómala) pode estar na origem da acelerada deterioração da moldura do quadro de Malhoa. Aliado a este problema estará ainda a humidade que aumentou imenso no interior da igreja devido ao facto da câmara ter subido o nível do chão do adro, com graves consequências para o templo.

Em poucos anos tem-se assistido a uma degradação fora do comum.

Mais do que desculpas por parte do município, exige-se assunção de responsabilidades e colaboração activa na resolução destes problemas.

Joaquim dos Mártires Neto Coimbra, ilustre e saudoso cronista da nossa vila com quem muito aprendi, falava de um projecto inicial de Columbano, para o tecto da matriz. Desse facto deixou registo.

Virgem da Conceição, projecto inicial de Columbano para a matriz de Constância.

De facto, consultando o sítio da DGPC podemos encontrar duas fotos de um quadro da Virgem da Conceição, rodeada de figuras infantis aladas, com a seguinte descrição:

“Crê-se ter sido destinada inicialmente à Igreja Matriz de Constância, para a qual foi encomendado ao artista, em 1894, um painel representando a Virgem com os quatro evangelistas, trabalho que não teve continuidade. Terá sido posteriormente exposto, em 1894, na Livraria Gomes, em Lisboa, tendo figurado nas exposições de 1898 e 1904. Em 1951 foi localizada nas arrecadações do Museu Nacional de Arte Contemporânea. Foi posteriormente depositado no Palácio Nacional da Pena”.

Um dos mecenas de Columbano era o abastado agricultor e médico, Dr Francisco Augusto da Costa Falcão, nosso antigo conterrâneo, amigo do Secretário do Rei Dom Carlos, o Conde de Arnoso. Foi um dos principais beneméritos dos restauros da igreja no final do século XIX. Existia até não há muito tempo na vila um acervo de Columbano… numa galeria privada. Tive o privilégio de a ver.Crê-se ter sido destinada inicialmente à Igreja Matriz de C

José Luz

(Constância)

PS- não uso o dito AOLP.

