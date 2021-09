Rafaela Oliveira, do Cartaxo, eleita 1.ª dama de honor no concurso Rainha das Vindimas de Portugal

Pinhel, Cidade do Vinho 2020-2022, recebeu no passado dia 11 de setembro a final do concurso “Rainha das Vindimas de Portugal 2021”, iniciativa promovida pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV).

O título de Rainha das Vindimas 2021 foi conquistado por Daniela Marques, representante do município de Tábua, que também conquistou o Prémio Fotogenia. A faixa foi com o título de Rainha foi entregue por Pedro Ribeiro, presidente da AMPV e presidente da Câmara Municipal do Cartaxo.

A faixa foi com o título de Rainha foi entregue por Pedro Ribeiro, presidente da AMPV e presidente da Câmara Municipal do Cartaxo. Fotografia: Câmara Municipal de Pinhel

O lugar de 1.ª Dama de Honor foi conquistado por Rafaela de Oliveira, concorrente do Cartaxo, e a candidata Tânia Pina, representante de Pinhel, conquistou o lugar de 2.ª Dama de Honor. Eleita pelas próprias concorrentes, Raquel Oliveira, concorrente do Cadaval, foi a vencedora do Prémio Simpatia.

A concurso estiveram onze candidatas, em representação dos municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Cartaxo, Lagoa, Palmela, Pinhel, Portalegre, Rio Maior, Tábua e Torres Vedras.

A noite foi de gala e acentuou os laços de união e camaradagem estabelecidos ao longo dos dois dias que as candidatas passaram na cidade de Pinhel.

A participação de público foi limitada aos grupos de apoiantes diretamente ligados às candidatas, entre os quais estavam representantes dos onze Municípios envolvidos.

Quanto ao júri, a responsabilidade recaiu sobre um painel de jurados liderado por José Arruda, secretário-geral da AMPV.

Ao longo da noite, as candidatas fizeram dois desfiles: o primeiro em Traje Regional e o segundo em Vestido de Noite. Além disso, as concorrentes tiveram oportunidade de se dirigir ao público para apresentarem o seu concelho e a importância da Vinha e do Vinho para os territórios vinhateiros.

Por força das circunstâncias e pelo facto de ser Cidade do Vinho 2020-2022, Pinhel irá acolher novamente a Gala da Rainha das Vindimas em 2022.

Participantes:

Alenquer | Beatriz Teixeira

Arruda dos Vinhos | Maria Gagueiro

Cadaval | Raquel Oliveira

Cartaxo | Rafaela de Oliveira

Lagoa | Madelon Geerlings

Palmela | Diana Sousa

Pinhel | Tânia Pina

Portalegre | Maria Dias

Rio Maior | Helena Henriques

Tábua | Daniela Marques

Torres Vedras | Maria Figueiredo

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...