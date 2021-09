Azambuja comemora Semana Europeia da Mobilidade

O Município de Azambuja associa-se às comemorações da “Semana Europeia da Mobilidade 2021”, com um conjunto de atividades desportivas dirigidas a toda a população, no período de 16 a 22 de setembro.

Caminhada em Alcoentre

Sob o tema “Mobilidade Sustentável: em segurança e com saúde”, as comemorações têm início no dia 17 setembro, sexta-feira, com uma caminhada em Alcoentre, com um percurso de 9,8km. O ponto de encontro está marcado para as 19h00 nos Bombeiros Voluntários de Alcoentre.

Caminhada em Manique

No dia 19, domingo, terá lugar outra caminhada no Alto Concelho, desta vez, em Manique do Intendente, um percurso com cerca de 8 km. O ponto de encontro está marcado para as 09h30, na Junta de Freguesia de Manique do Intendente.

Viagens de comboio a 1€ ida e volta

No dia 20, segunda-feira, decorre a campanha “Um dia no comboio”, inserida no Ano Europeu do Transporte Ferroviário, com a oferta viagens de ida e volta por apenas 1€, nos comboios urbanos de Lisboa, Porto, Coimbra e na FERGATUS em toda a linha.

Esta iniciativa consiste na sensibilização da população em geral para as vantagens da utilização da ferrovia no transporte de passageiros, mas também de mercadorias. A campanha de oferta do bilhete a preço reduzido estará disponível na CP – Comboios Portugal.

Caminhada em Aveiras de Cima

No dia 22 de setembro, quarta-feira, assinala-se o Dia Europeu sem Carros. No âmbito deste dia, irá realizar-se uma caminhada em Aveiras de Cima, com cerca de 4,5km. O ponto de encontro está marcado para as 19h00 no Aveiras de Cima Sport Clube.

Neste dia, todos os participantes terão a oferta de um t-shirt, sendo que as inscrições são limitadas.

A participação nas caminhadas é gratuita, mas as inscrições são obrigatórias e devem ser realizadas através do preenchimento do formulário de inscrição, disponível em www.cm-azambuja.pt.

É aconselhável a utilização de roupa e calçado confortável para a prática de caminhada, bem como, água e lanterna para as caminhadas de dia 17 e 22 de setembro.

Todas as iniciativas cumprem com as orientações da Direção-Geral de Saúde.

