Manto verde cobre margens do rio Tejo na barragem de Belver

As margens do rio Tejo, na barragem de Belver e na praia fluvial de Ortiga, no concelho de Mação, estão cobertas de algas. O fenómeno é atribuído à descarga das águas provenientes das barragens de Espanha. As descargas de água do país vizinho não são uniformes, embora Espanha esteja a cumprir os caudais acordados com Portugal.

No final de julho, o Ministério do Ambiente e Ação Climática informou que técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente se iria reunir com Espanha na primeira semana de agosto para estabelecer mecanismo de resolução da situação dos caudais do Tejo durante os meses de verão, evitando variações de caudal que fazem com que o rio quase não tenha corrente, o que poderá orginar as proliferação de algas.

https://sicnoticias.pt/pais/2021-09-15-Baixo-caudal-do-rio-Tejo-esta-a-ameacar-fauna-e-flora-no-concelho-de-Macao-b1de2d9e?fbclid=IwAR1Kh4hvpsFVDClcD6db0klBjTdbFRd3CC9oSqVnjVKjqGD0hEH3tGVFNx8

