“Tiragem de cortiça” de Coruche no Património Cultural Imaterial está em consulta pública

A inscrição da “tiragem de cortiça no concelho de Coruche” no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial estará em consulta pública nos próximos 30 dias, segundo um anúncio publicado hoje no Diário da República.

A decisão sobre o pedido de inclusão da “Tiragem da Cortiça no concelho de Coruche” será tomada pela Direção-Geral do Património Cultural no prazo de 120 dias após a conclusão do período da consulta pública.

Os elementos do processo de inventariação encontram-se disponíveis para consulta em linha através do sistema MatrizPCI (http://www.matrizpci.dgpc.pt/), sistema de informação de suporte ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

As observações no âmbito da consulta pública podem ser apresentadas através deste sistema ou ser endereçadas por correio registado à Direção-Geral do Património Cultural, para o Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa.

