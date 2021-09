Coruche é a única autarquia do distrito na rede que cuida dos cuidadores informais

Coruche é uma das 24 câmaras municipais do país que integram a rede de autarquias que cuidam dos cuidadores informais, com ajudas a quem cuida, seja do marido, da mulher, de um filho, do pai, da mãe.

Foram, ao todo, 50 as propostas apresentadas no âmbito da 1.ª edição da Rede de Autarquias que Cuidam dos Cuidadores Informais (RACCI), um projeto do Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais, com o apoio institucional da Merck, que tem como missão reconhecer os municípios e as freguesias do território nacional português com as melhores práticas e as medidas de apoio em benefício dos cuidadores informais.

Destas, foram reconhecidas 24 que, de acordo com os representantes das associações que compõem o Movimento e que as avaliaram, se destacam pelo cumprimento dos critérios definidos e a quem vai ser atribuído um Selo de Mérito.

Almada, Arruda dos Vinhos, Cascais, Cantanhede, Coruche, Esposende, Gondomar, Loures, Lousada, Machico, Marco de Canaveses, Mirandela, Odemira, Oeiras, Oliveira do Bairro, Ovar, Pombal, Santa Maria da Feira, Sesimbra, Tavira, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Verde foram as autarquias locais com iniciativas que, de norte a sul do País, dão resposta às necessidades por satisfazer dos cuidadores informais.

Necessidades que, de acordo com o inquérito feito pelo Movimento, vão desde a falta de apoio emocional/psicológico (64,6%), apoios relacionados com Estado (59,1%), apoios financeiros (51,8%), até à necessidade de receber formação específica em algum aspeto do processo de cuidar (41,2%).

Mais informação sobre os projetos em https://movimentocuidadoresinformais.pt/racci/

Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais

A missão deste Movimento é ajudar os cuidadores informais (CI), tornando visível e reconhecido o seu contributo nas mais diversas áreas e doenças em que esta figura tem um papel fundamental.

É perante esta missão que concretizamos a 1ª edição da Rede de Autarquias que Cuidam dos Cuidadores Informais (RACCI) para integrar os municípios e as freguesias do território nacional português que adotem as melhores práticas e medidas de apoio em benefício dos cuidadores informais, sejam de que região for.

Reconhecidos recentemente por um Estatuto que, apesar de um importante avanço social, continua incapaz de travar por completo o perpetuar de algumas injustiças, os cuidadores têm estado em destaque nos últimos tempos. E é porque, apesar de insubstituíveis, muitos continuam ainda invisíveis, que a Merck Portugal decidiu, no seguimento de um projeto corporativo global, o ‘Embracing Carers’, lançar, em 2020, no País um Movimento que tem como missão ‘Cuidar dos Cuidadores Informais’. Este movimento conta com dezenas de associações portuguesas que têm como objetivo concretizar projetos capazes de ajudar, na prática, quem cuida, seja do marido, da mulher, de um filho, do pai, da mãe.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...