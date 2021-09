PROVE – Promover e Vender há 11 anos a incentivar o consumo da produção local no Ribatejo interior

O PROVE Ribatejo já leva 11 anos de uma labuta diária com a ambição de fornecer aos clientes os melhores produtos hortofrutícolas e transmitir-lhes as épocas em que são produzidos, numa relação de proximidade e confiança entre produtor e consumidor. O núcleo de produtores PROVE do Ribatejo Interior está de parabéns, completando 11 anos de funcionamento, em Abrantes, Constância e Sardoal.

O PROVE- Promover e Vender celebrou no dia 10 de setembro, 11 anos presentes no Ribatejo Interior, baseando-se numa metodologia que promove novas formas de comercialização de circuito curto, contribuindo assim de forma significativa para o escoamento dos produtos locais. Opera de forma simples e prática, através de um grupo de pequenos produtores agrícolas, que fornece semanalmente cabazes de produtos hortofrutícolas a consumidores antecipadamente inscritos.

Atualmente são três os produtores que fornecem os cabazes PROVE, Simão Pita, Márcia Louro e Lurdes Caetano, todos surgem no núcleo de produtores em momentos distintos, mas ambos com a mesma intenção, trazer o que de melhor a terra oferece à comunidade do Ribatejo Interior, produtos hortofrutícolas de qualidade a um valor íntegro para o próprio produtor, promovendo simultaneamente o desenvolvimento do território rural.

Se produz fruta ou produtos hortofrutícolas e gostava de escoar o excedente da sua produção, tem no núcleo PROVE Ribatejo Interior a oportunidade ideal para o fazer, bastando contactar a entidade coordenadora deste projeto, a TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, através dos contactos tagus@tagus-ri.pt ou telefone 241 106 000.

No Ribatejo Interior há duas opções de escolha dos cabazes PROVE, o primeiro com um peso entre 7 a 9 kg por um valor de 11 euros e outro com 5 a 7 kg por 7 euros, ambos apresentam exclusivamente produtos da época, produzidos localmente. A entrega dos cabazes é feita à sexta-feira entre as 17h00 e as 19h00, no Mercado Diário de Abrantes.

O consumidor tem, assim, a possibilidade de provar um conjunto de produtos variados de hortofrutícolas, sendo necessário inscrever-se para receber o cabaz através da plataforma www.prove.com.pt, ou contactar o Núcleo de Produtores PROVE do Ribatejo Interior pelo telemóvel 962301901 ou pelos emails encomendas.abrantes@prove.com.pt ou simaopita65@gmail.com.

No decorrer dos 11 anos a TAGUS já teve a funcionar dois núcleos de produtores no Ribatejo Interior, por onde já passaram 22 produtores, que comercializaram mais de 16 mil e quinhentos cabazes a 150 consumidores, resultando num volume de faturação de aproximadamente 139 mil euros, revelando-se este projeto como uma importante forma de alavancar a economia local.

