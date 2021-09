Startup de Santarém já apoiou a criação de 580 empresas e acolhe atualmente 51 empresas

Foi a 6 de Setembro de 2013 que a NERSANT e o Município de Santarém assinaram um protocolo para a cedência de instalações na Ex-Escola Prática de Cavalaria, para a instalação do CIES – Centro de Inovação Empresarial de Santarém/Startup de Santarém. Com este protocolo assinado pela então presidente da direção, Maria Salomé Rafael, a NERSANT avançou com a candidatura a fundos comunitários para as obras de requalificação do espaço, através do INALENTEJO, e foi aprovada a verba de 213.887,29€. Como constava no protocolo, competiu à NERSANT o financiamento nacional e obras não previstas.

Passados 8 anos desta parceria de cedência das instalações, a NERSANT salienta que os objetivos foram plenamente atingidos.

Desde a inauguração em 2015, a Startup Santarém já deu acolhimento a 115 empresas, sendo que 51 ainda estão instaladas na Startup de Santarém, seja fisicamente ou virtualmente:

INCUBAÇÃO INCUBAÇÃO FÍSICA VIRTUAL Empresas Incubadas atualmente 51 24 27 Empresas que já não estão incubadas 64 TOTAL 115 24 27

A Startup também tem tido a procura por parte de estrangeiros, ao abrigo do Startup Visa, havendo 6 pedidos de incubação, dos quais 5 já se encontram com contratos de incubação.

Atualmente, o espaço encontra-se praticamente esgotado, restando 6 espaços de coworking partilhado.

A NERSANT assume-se como líder regional e nacional no apoio à criação de empresas, tendo conseguido potenciar a sua atividade com esta infraestrutura, que está bem localizada e apetrechada para apoiar os novos empreendedores.

A NERSANT aposta na dinamização do seu Ecossistema Empreendedor, e desde 2013, foi possível apoiar a criação de 580 empresas. Em 2020 foram 52. Foram realizados 27 mercados de financiamento, 10 Programas de Aceleração, de Ideias e Negócios. Foram concretizadas 8974 ações de Capacitação Foram trabalhadas 2.869 Ideias de Negócio. Em 2020 foram 291 Ideias. Realizaram-se 670 Planos de Negócio. Em 2020 foram 61 Planos de Negócio.

O Volume de Negócios das Empresas apoiadas foi de 43,92 milhões de euros. Em 2020, o Volume de Negócios foi de 3,9 milhões de euros.

Foram criados 915 postos de trabalho. Em 2020, foram 77 postos de trabalho;

Em 2020, a Startup Santarém tinha 65 empresas incubadas.

Segundo a Associação Empresarial, a Taxa de Sobrevivência das empresas apoiadas pela NERSANT, a 2 anos, é de 92%, muito superior aos indicadores globais, que no Médio Tejo é de 53,6%, na Lezíria do Tejo é de 54,8% e a nível Nacional é de 56%. O apoio técnico e inquestionavelmente um fator diferenciador.

São números expressivos que demonstram o contributo muito positivo da NERSANT no apoio ao empreendedorismo e à renovação do tecido empresarial regional.

Ciclo de Seminários – “Como montar o seu negócio em 6 passos”

Na continuidade do trabalho realizado no âmbito do Empreendedorismo na região, a NERSANT está a realizar um ciclo de sessões sob o tema “COMO MONTAR O SEU NEGÓCIO EM 6 PASSOS“. Até ao momento, já estão inscritos 502 participantes

Estas sessões, com periodicidade semanal, realizaam-se entre 09 de setembro e 14 de outubro e destinam-se a todas pessoas com espírito empreendedor, que ambicionem ter o seu próprio negócio, e queiram saber como passar do sonho à realidade.

As inscrições são gratuitas (https://nersant.pt/agenda/), mas obrigatórias para receção do link de acesso à sessão.

Temas e datas do Ciclo de sessões online Como Montar o Seu Negócio em 6 passos : A IDEIA DE NEGÓCIO – OPORTUNIDADE 09 de setembro de 2021, 14:30h Inscrições em https://www.nersant.pt/agenda/?id=1126

MODELO DE NEGÓCIO 16 de setembro de 2021, 14:30h Inscrições em https://www.nersant.pt/agenda/?id=1127

PLANO DE NEGÓCIOS 23 de setembro de 2021, 14:30h Inscrições em https://www.nersant.pt/agenda/?id=1128

FONTES DE FINANCIAMENTO 30 de setembro de 2021, 14:30h Inscrições em https://www.nersant.pt/agenda/?id=1129

A CRIAÇÃO DA EMPRESA – ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA E OBRIGAÇÕES FISCAIS 07 de outubro de 2021, 14:30h Inscrições em https://www.nersant.pt/agenda/?id=1130

A CRIAÇÃO DA EMPRESA – OS ASPETOS JURÍDICOS 14 de outubro de 2021, 14:30h Inscrições em https://www.nersant.pt/agenda/?id=1131

