Abrantes -“𝗝𝗼𝗴𝗼𝘀 𝗱𝗼 𝗛é𝗹𝗱𝗲𝗿” 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗺 𝗘𝗻𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝘀á𝗯𝗮𝗱𝗼 𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼

Diversos jogos tradicionais vão animar a Encosta da Barata, em Abrantes, este sábado e domingo, dias 18 e 19 de setembro, entre as 10h e as 13h e as 15h e as 18h, com a iniciativa “Jogos do Hélder – Ganhar Sorrisos”, por Hélder Sucena.

A iniciativa insere-se na programação cultural em rede do Médio Tejo – Caminhos das Pessoas e dirige-se a todas as idades com desafios lúdicos para crianças, jovens, adultos e idosos, que criam pontes geracionais e culturais.

A participação é livre e não necessita de inscrição, mas está sujeita às normas de prevenção Covid-19 e com limitação de participantes.

A programação cultural em rede é promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e pelos municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha.

Os eventos programados decorrerão ao abrigo das normas recomendadas pela Direção Geral da Saúde.

