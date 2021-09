Arrecadação de tributos com jogo online ultrapassa os 80 milhões de euros na primeira metade do ano

O Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), organismo responsável pela fiscalização e regulamentação do jogo online em Portugal ligado ao Turismo de Portugal e ao Ministério da Economia, divulgou recentemente o último balanço referente ao segundo trimestre de 2021, fechando os dados relativos à primeira metade do ano (o balanço do 1T já havia sido divulgado). As informações dão conta de que o país ultrapassou a marca de 80 milhões de euros com a arrecadação de tributos decorrentes do jogo online.

De acordo com o levantamento, a arrecadação do Imposto Especial de Jogo Online (IEJO) nos meses de abril, maio e junho foi de 38,8 milhões de euros – somando-se aos 48,6 milhões do primeiro trimestre e totalizando 87,4 milhões de euros, um valor recorde no país desde que o IEJO foi estabelecido pelo governo português.

O montante representa um aumento substancial quando comparado com o primeiro semestre de 2020, quando a arrecadação do mesmo tributo foi de 29,5 milhões – ou seja, um crescimento exponencial de quase 200% aos cofres públicos, o que demonstra o sucesso na estratégia do governo português em regulamentar a atividade online na última década, uma vez que a prerrogativa de acumulação de tributos foi um dos principais argumentos em favor da liberação.

Jogo online continua a render bons frutos aos cofres portugueses

Receita Bruta

Também houve um considerável aumento em relação à receita dos operadores de jogo online no país, Entre janeiro e junho, o montante bruto foi de 253,3 milhões de euros, valor que supera o do período análogo de 2020 em mais de 80% (138,9 milhões foi a receita do 1º semestre do ano passado)

A maior parte desta receita é oriunda das casas de apostas desportivas à cota, modalidade de jogo online muito popular no país, que teve um faturamento total de pouco mais de 137 milhões de euros nos 6 primeiros meses. É importante ressaltar que esse levantamento inclui apenas operadores e casas de apostas legais em Portugal, ou seja, aqueles devidamente regularizados pelo próprio SRIJ – atualmente, são 11 empresas.

Já os sites dedicados aos jogos de fortuna de azar (blackjack, roleta, banca, slots e outras modalidades), quem compreendem 15 operadores devidamente licenciados, acumularam o equivalente a pouco mais de 116 milhões de euros de janeiro a junho, variação muito positiva em relação a 2020.

Receita bruta dos operadores online apresenta os maiores números de sempre em 2021. Fonte: SRIJ

Apesar dos números positivos em relação ao primeiro semestre de 2020, houve ligeira retração no 2º trimestre em relação aos três primeiros meses tanto na receita (-2,6%) quanto no número de novos jogadores registados (-53,9%), mas o cenário ainda é amplamente positivo para o segmento, sobretudo em comparação com o setor de jogos territoriais.

Em relação aos desportos, o futebol ainda lidera o volume de apostas, sendo responsável por 77% das movimentações financeiras nas casas. Em seguida, aparecem o ténis (9,63%) e basquetebol (8,74%). Já entre os jogos de fortuna ou azar, as máquinas de jogo (slots) representam 85% do volume de apostas, sendo outros 10% para a roleta e 4% para o blackjack.

Casinos físicos também apresentam bons números

Estabelecimentos físicos mostram sinais de recuperação. Foto: Divulgação

Depois do “pesadelo” de 2020 por conta da pandemia e das restrições de circulação, o setor de jogos territoriais parece, enfim, estar a se recuperar. A receita do 2º trimestre foi de 30,6 milhões de euros, muito superior tanto em comparação ao período análogo de 2020 (uma variação de 165%, já que o montante registado entre abril e junho do ano passado foi de 11,5 milhões) quanto ao 1º trimestre de 2021, cuja receita foi de apenas 6 milhões de euros.

Vale lembrar que o resultado do 2º trimestre praticamente não tem receita decorrente de abril, já que os estabelecimentos funcionam em sua totalidade a partir de maio – mês que teve a maior arrecadação, com 16,9 milhões de euros.

Atualmente, são 12 casinos e uma sala de jogos em funcionamento no território nacional, sendo distribuídas entre 9 zonas. Entre eles, encontram-se alguns dos mais populares casinos de Portugal e da Europa, como o Casino Estoril, Casino da Figueira da Foz e Casino de Lisboa.

