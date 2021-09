Candidato da CDU registou queixas de utentes na estação de Santarém

A acessibilidade, o estacionamento e a segurança junto à estação ferroviária da Ribeira de Santarém foram as queixas mais ouvidas na ação realizada hoje, ao final do dia, pelo candidato da CDU ao executivo escalabitano nas eleições autárquicas.

André Gomes, cabeça de lista da coligação que junta o PCP e Os Verdes à Câmara de Santarém, acompanhado das candidatas à Assembleia Municipal, Rita Correia, e à União de Freguesias da Cidade de Santarém, Fabrícia Pereira, ouviu queixas e sugestões de utentes da CP sobre as condições da estação de caminho-de-ferro que serve a cidade, mas também sobre o atraso “recorrente” no Intercidades, que hoje levava um atraso de quase meia hora para quem se dirigia para o Norte do país.

Reconhecendo que a CP “não cabe à gestão municipal”, sendo um tema de âmbito nacional que os partidos da coligação não têm esquecido de levar à Assembleia da República, André Gomes frisou que, do ponto de vista local, há medidas que podem ser adotadas, nomeadamente na “melhoria do acesso dos utentes”.

“Queremos colocar Santarém no século XXI do ponto de vista dos princípios ecológicos e, para nós, o combate às alterações climáticas faz-se com transportes públicos. Sendo a ferrovia um dos principais transportes públicos que queremos continuar a defender, um dos principais acessos à nossa cidade, entendemos por bem terminar a primeira sexta-feira de campanha junto dos utentes da estação de caminho-de-ferro de Santarém, a perceber as dificuldades, a perceber possíveis horizontes de melhoria”, disse à Lusa.

Acompanhado de vários membros das estruturas locais do Partido Comunista Português (PCP) e do Partido Ecologista Os Verdes (PEV), o jovem médico de saúde pública foi anotando críticas e sugestões, que foram da falta de um painel informativo que permita saber, por exemplo, qual o destino de cada comboio, à ausência de uma caixa multibanco, sendo, ainda, referidos os acessos, o estacionamento, uma plataforma para largada e tomada de passageiros por particulares e a segurança.

Carlos Lopes, que veio a Santarém apanhar o Intercidades (IC), depois de uma viagem no Regional até Reguengos (limite do seu passe), achou “engraçada” a proposta que leu no panfleto entregue pela comitiva da CDU, a da existência de um minibus no centro histórico de Santarém.

Um casal que aguardava o IC para o Porto criticou a remodelação “mal pensada” feita recentemente, que não resolveu o problema do acesso, do estacionamento e da largada de passageiros por particulares, acrescentando outro casal o problema da segurança para os veículos que se deixam estacionados, sobretudo no parque situado do outro lado da linha.

Para André Gomes, contactos com as pessoas, como os realizados hoje de manhã no mercado de Pernes e ao final da tarde na estação da Ribeira, são prática de “dois partidos sempre próximos das populações”.

“As nossas ações, as nossas propostas são sempre construídas dessa audição dos problemas que afetam realmente as populações. Não nos trancamos em gabinetes e a imaginar problemas e soluções. Não!. Vamos ouvir os problemas ao terreno, ouvindo as pessoas e as suas propostas e aí fazemos as nossas próprias propostas com base nas ideias, neste caso, dos utentes”, declarou, lembrando que o “quarto pilar” do programa da candidatura “é o da gestão de proximidade e democrática”.

O atual presidente do município escalabitano, Ricardo Gonçalves (PSD), concorre a um terceiro mandato, candidatando-se, ainda, à presidência da Câmara de Santarém, nas eleições do próximo dia 26, o socialista Manuel Afonso, a bloquista Fabíola Cardoso, o comunista André Gomes, pela CDU, o dirigente do Chega Pedro Frazão, o técnico de recursos humanos Alexandre Paulo (CDS-PP), a docente de informática e robótica Rita Lopes (PAN) e o gestor de produto Marcos Gomes (IL).

