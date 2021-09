Futebol – Município do Entroncamento, CADE E EAC assinam protocolo de cooperação

Foi assinado esta sexta-feira, 17 de setembro, o protocolo de cooperação entre o Município do Entroncamento, o CADE – Clube Amador de Desportos do Entroncamento e o EAC – Entroncamento Atlético Clube. A assinatura teve lugar no Edifício dos Paços do Concelho com as presenças do presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria, do presidente do CADE João Lopes de Abreu e do presidente do EAC, Paulo Costa.

Este protocolo estabelece as bases de cooperação entre o CADE e o AEC, com a mediação e supervisão do Município do Entroncamento, para o acompanhamento e desenvolvimento do futebol de formação e competição no concelho.

Com base neste protocolo o CADE tem a responsabilidade exclusiva de formar, definir normas de orientação e funcionamento e prosseguir com todos os escalões de formação de futebol masculino e feminino, sem ou com competição, desde as designadas “escolinhas” ou “petizes” até ao escalão Juniores B (Juvenis incluídos) e também todos os escalões de futsal feminino.

O EAC, fica de acordo com o protocolo, com a responsabilidade exclusiva de formar, definir normas de orientação e funcionamento e prosseguir com o escalão de Juniores Masculinos, o escalão de Seniores masculinos e/ou femininos, com exceção dos escalões de futsal.

Ambos os clubes poderão formar e manter em funcionamento equipas de futebol de veteranos ou Velhas Guardas.

A assinatura do protocolo hoje realizada enquadra-se na política de promoção da prática desportiva do Município do Entroncamento.

