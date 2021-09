Mercadona inicia processo de recrutamento para nova loja em Santarém

No âmbito do seu plano de expansão em Portugal, a Mercadona vai dar início ao processo de recrutamento para 2022 e procura colaboradores para a loja de Santarém.

Com esta nova loja a empresa irá criar cerca de 65 novos empregos em regime Part-Time e Full-Time.

Em comunicado enviado à nossa redação, a Mercadona anuncia que vai dar início ao processo de recrutamento para a nova loja que abrirá em 2022 no município de Santarém para a qual irá contratar cerca de 65 colaboradores para todas as secções, em regime de Part-Time e Full-Time.

A empresa continua a apostar na criação de emprego e, por isso, as novas ofertas de emprego mantêm o compromisso de formar uma” equipa focada na excelência e no serviço, altamente motivada e em linha com a visão da empresa”. Para isso, “além de um salário atrativo e contrato de efetividade desde o primeiro dia”, a Mercadona oferece aos seus colaboradores a possibilidade de evoluírem dentro da empresa, recorrendo a políticas de formação constante e adaptada ao posto a desempenhar.

A Mercadona possui uma política de Recursos Humanos diferenciada que aposta na construção de carreiras, na promoção interna, na equidade e na progressão salarial, reconhecendo o talento dos seus colaboradores e permitindo o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Em paralelo, também para lojas com abertura prevista para 2022, a Mercadona tem em curso o recrutamento nas cidades de Guimarães, Braga, Póvoa de Varzim, Montijo e Setúbal. Os interessados podem apresentar a sua candidatura no site da Mercadona, acedendo à secção “Emprego” e verificando as ofertas disponíveis.

Mercadona em Portugal

Atualmente, a Mercadona conta com 24 lojas em Portugal, nos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo, tendo já aberto 4 das 9 lojas previstas para 2021, dando assim continuidade ao seu projeto de expansão no país. Este ano, a empresa prevê investir 150 milhões de euros e recrutar um total de 600 pessoas, com contrato de efetividade desde o primeiro dia.

Em 2020, com a abertura de 10 lojas em Portugal, a empresa fechou o ano com um total de 20 supermercados no país e alcançou um volume de vendas de 186 milhões de euros. Com o objetivo de contribuir para a criação de riqueza, a Mercadona pagou 32 milhões de euros em impostos através da empresa Irmãdona Supermercados, sediada em Vila Nova de Gaia, onde se situam os escritórios inaugurados em junho de 2020. Nesse mesmo ano, criou 800 novos empregos finalizando o ano com uma equipa de 1.700 colaboradores e um investimento de 113 milhões de euros.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...