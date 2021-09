NERSANT promove relações económicas entre Macau e o Ribatejo – Roadshow Macau-Portugal com mais de 70 participantes

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém organizou esta quarta-feira, 15 de setembro, o Roadshow Macau/Portugal, um encontro que visou para promover o potencial económico do Ribatejo no mercado de Macau. O roadshow online contou com a presença de mais de setenta empresas e entidades, representativas da agroindústria, construção, turismo, metalomecânica, tecnologias, e outros setores de atividade.

Abrir novas vias de cooperação económica entre Macau e o Ribatejo

Este encontro online pretendeu apresentar oportunidades de investimento e de negócio na região do Ribatejo, analisou sinergias entre os dois mercados e explorou novas vias de cooperação económica.

O evento contou com a participação do Embaixador de Portugal em Pequim, José Augusto Duarte e do Embaixador da China em Portugal, Zhao Bentang. Ambos realçaram a importância que iniciativas como esta têm no estreitar das relações comerciais entre os mercados.

Trocas comerciais entre Portugal e a China duplicaram

O Embaixador José Augusto Duarte salientou que nos três anos e meio como Embaixador de Portugal na China, testemunhou “o crescente interesse das companhias Portuguesas e Chinesas em materializar os nossos cinco séculos de trocas comerciais em algo mais tangível”. Sublinha que “o comércio e o investimento têm esta dimensão tangível que pode ser medida por números e pode ser vista através do desenvolvimento económico que beneficia Portugal e a China”.

Nos últimos dez anos, as trocas comerciais entre Portugal e a China “duplicaram, ultrapassando o patamar de 6,5 biliões de euros em 2020”, referiu o Embaixador, acrescentando que “as exportações portuguesas para a China aumentaram também significativamente, especialmente em produtos nos quais a região do Ribatejo é bastante competitiva”. José Augusto Duarte enumerou várias marcas portuguesas que encontraram espaço no mercado Chinês e alguns investimentos em Portugal feitos por empresários chineses.

Investir em Portugal permite acesso ao mercado europeu

Relativamente à razão para tais investimentos em Portugal, um mercado relativamente pequeno, José Augusto Duarte relembrou que esses investimentos em Portugal são “investimentos dentro da União Europeia”, pois, segundo a legislação Portuguesa e Europeia as companhias Chinesas têm “livre acesso ao mercado da União Europeia e aos seus mais de 500 milhões de consumidores, e não apenas aos 10 milhões de consumidores que vivem em Portugal”.

O Embaixador português concluiu, salientando a disponibilidade da Embaixada Portuguesa em Pequim em “apoiar as empresas no objetivo comum de prosperidade tanto para as empresas Portuguesas e Chinesas, como para os respetivos povos”.

Embaixador Chinês destaca parceria estratégica Portugal/China

Embaixador da China em Portugal Zhao Bentang

Por seu lado, o Embaixador Zhao Bentang começou por sublinhar que “a China e Portugal são parceiros estratégicos abrangentes, os intercâmbios de alto nível entre os dois países são frequentes, a confiança mútua política é constantemente reforçada e a cooperação nos setores do comércio e investimento está continuamente a atingir novos patamares.”

“Mesmo em contexto de pandemia, os dois países apoiam-se mutuamente e cooperam estreitamente, ao mesmo tempo que as relações sino-portuguesas têm feito novos progressos”, afirma Zhao Bentang.

Cultura portuguesa enraizada em Macau

O Embaixador chinês salienta que “a cultura portuguesa está profundamente enraizada em Macau e tem um impacto positivo na cooperação entre as empresas chinesas e portuguesas, na atração de talentos e na expansão dos negócios”.

O Embaixador afirma que “Macau serve como plataforma de ligação da China aos Países de Língua Portuguesa e desempenha um papel importante na promoção do desenvolvimento comum da China Continental, da Região Administrativa Especial de Macau, de Portugal e dos outros Países de Língua Portuguesa.”

Trocas comerciais luso-chinesas continuam em grande crescimento

Zhao Bentang apresentou números que mostram o constante crescimento das trocas comerciais entre Portugal e China, nos últimos anos. No 1.º semestre de 2021 o investimento chinês em Portugal aumentou 7,5% e o investimento português na China aumentou 11,9%.

Referiu que Portugal é o 7.º fornecedor de bens a Macau, com destaque para as bebidas espirituosas, roupas e equipamentos elétricos. Mas há outros bens portugueses com grande potencial de exportação para Macau, como é o caso dos produtos alimentares (carne, peixe, lacticínios, ovos, mel, entre outros).

Salienta que a implementação da estratégica da grande baía de Guangdong-Hong Kong – Macau oferece ainda mais oportunidades para Macau se constituir como plataforma de desenvolvimento económico e de cooperação comercial entre a China e os países de língua oficial portuguesa.

Para o Embaixador chinês, produtos portugueses como azeite, carne de porco, pasta de papel, calçado, vinho, rochas e pedras ornamentais e outros produtos tradicionais de qualidade têm um amplo mercado na China. Referiu que nestes últimos anos, a carne de porco portuguesa conquistou o mercado chinês, sendo já o principal mercado de exportação portuguesa.

Produtos do Ribatejo com grande potencial na China

O Embaixador chinês afirma ter conhecimento de que a região do Ribatejo é um importante centro de produção agrícola, com uma agroindústria avançada, além de oferecer ainda um grande potencial turístico. “No entanto, há ainda falta de conhecimento dos produtos portugueses na China”, afirma. Para colmatar essa lacuna, recomenda que a NERSANT e suas empresas associadas possam participar nos eventos promocionais como o China International Import Export, a feira internacional de comércio e investimento de Macau, ou o China International Fair for Trade and Services, para promover as empresas e os produtos do Ribatejo no mercado chinês e, ao mesmo tempo, abrir caminho para investidores chineses e asiáticos.

A terminar, Zhao Bentang referiu que “a Embaixada da China em Portugal gostaria de trabalhar, em conjunto, com a NERSANT a fim de colmatar ativamente o fosso entre as empresas dos dois países que se interessem pela cooperação, bem como, ajudar as empresas a resolver as dificuldades e problemas encontrados na cooperação”, de modo a que mais empresas “possam alcançar benefícios mútuos e win-win através da cooperação pragmática, promovendo, assim, as relações económicas e comerciais entre a China e Portugal para um novo nível”.

Além dos dois embaixadores, o Roadshow Macau/Portugal incluiu as intervenções de Tang Weng Hei, Diretor-Ajunto do Departamento de Promoção Económica e Comercial junto dos Mercados Lusófonos do IPIM-Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau, de Carolina Lousinha – Diretora do AICEP MACAU, de Bernardo Mendia, Secretário-Geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, de Dominic Sio, Presidente do Conselho de Administração da Associação dos Importadores e Exportadores de Macau, de António Trindade, Presidente e CEO da CESL Asia, de Alberto Bettencourt, CEO da MCM Media Asia, e de Carlos Duque Simões – Presidente da Direção da Macau European Chamber of Commerce.

Neste roadshow, a NERSANT apresentou o Ribatejo aos participantes e realçou o potencial e as inúmeras oportunidades de negócio e investimento que esta região oferece. A Associação perspetiva que esta ação possa vir a ser um passo importante para forjar novas oportunidades de negócio e investimento ??entre Macau e Portugal, e espera ter inspirado todos os participantes a descobrirem mais sobre o Ribatejo, em termos de investimento e identificação de parcerias e oportunidades de negócios.

De referir que o Roadshow Macau / Portugal é uma iniciativa do Ribatejo Business Intelligence, projeto financiado pelo Alentejo 2020 e que tem como objetivos melhorar o reconhecimento da região no exterior e o posicionamento das empresas/entidades no mercado global, permitindo que estas iniciem exportações ou reforcem o seu potencial exportador, consolidando quotas de mercados ou diversificando os seus mercados.

NERSANT prepara Missão Empresarial a Macau

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, está a organizar uma Missão Empresarial a Macau a realizar de 02 a 05 novembro 2021.

Esta Missão tem um carater multissetorial e engloba a identificação de oportunidades de negócio de acordo com os interesses das empresas participantes; Realização de reuniões institucionais; Reuniões bilaterais com empresas locais, que possam vir a ser potenciais clientes, parceiros ou fornecedores.

Estas ações são organizadas no âmbito do projeto conjunto Negócios no Mundo, sendo que as empresas elegíveis terão acesso a cofinanciado de 50%, no âmbito do COMPETE / PT2020.

Todo o processo de verificação da elegibilidade da empresa e do respetivo agendamento das reuniões será organizado pela NERSANT, podendo os participantes focar-se na melhor estratégia e metodologia de abordagem aos respetivos mercados, pelo que quanto mais cedo a empresa se inscrever, mais tempo haverá para a correta preparação do agendamento das reuniões virtuais.

Mais informações em www.nersant.pt/agenda

