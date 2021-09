Teatro “Tejo por um fio” em Azambuja e concerto em Vale Paraíso

É já este sábado dia 18 de setembro, pelas 10h30, que vai decorrer o espetáculo de teatro “Tejo por um fio”, com o grupo “Aqui há Gato”, e terá lugar no Cais do Palácio da Rainha em Azambuja.

Este é um espetáculo para crianças e anuncia-se como emotivo e cativante, e procura sensibilizar os espectadores para as questões ambientais, em particular o problema da poluição no Rio Tejo. A representação tem um carácter interativo com os espectadores, pelo que foi obrigatória inscrição prévia.

Esta é uma atividade integrada na Programação em Rede, uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e que o Município de Azambuja enquadra no seu programa cultural de verão “Artéria – Artes ao Vivo”.

Concerto em Vale do Paraíso

Também no âmbito do programa “Artéria – Artes ao Vivo”, que decorre até 16 de outubro, em várias localidades do Concelho de Azambuja, vai realizar-se este sábado pelas 21h00, em Vale do Paraíso, no Adro da Igreja Matriz da Confraria N. Sra. Do Paraíso, o concerto da “Banda COM_VIDA”.

Será mais um talento local, com a Banda de Música da ADR “O Paraíso”, que irá contar com a participação de Miguel Marôco e Francisco Rei.

Inscrições abertas para residência artística de estátuas humanas

Entretanto, continuam a decorrer as inscrições para as Residências Artísticas em Azambuja – “Estátuas Humanas – Valoriz’Arte”, no âmbito do programa cultural denominado “Artéria – Artes ao Vivo” que irá decorrer de 27 de setembro a 01 de outubro. As inscrições encontram-se abertas até ao próximo dia 17 de setembro e podem ser realizadas através do preenchimento da ficha de inscrição, disponível no site cm-azambuja.pt, e respetivo envio para o email turismo@cm-azambuja.pt.

Os espetáculos “Artéria – Artes ao Vivo” cumprirão todas as recomendações de segurança da Direção-Geral da Saúde.

À exceção dos espetáculos com inscrições obrigatórias, não se efetuam reservas e o público ocupará os lugares disponíveis, por ordem de chegada, segundo a indicação dos assistentes de apoio. O recinto das atividades estará delimitado, haverá circuitos de entrada e de saída bem como dispensadores de desinfetante. Reforça-se o apelo ao uso de máscara e ao cumprimento da sinalética e de todas as orientações.

