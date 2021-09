CineBanda: filme-concerto dias 24 e 25 de setembro na Praça 5 de Outubro

O CineBanda vai trazer à Praça 5 de Outubro, nos dias 24 e 25 de setembro, a partir das 21h30, um filme-concerto que junta músicos profissionais e músicos das bandas filarmónicas do concelho. A entrada é gratuita mediante levantamento de convite de 21 a 24 de setembro na bilheteira do Teatro Virgínia (das 15h30 às 18h30) e nos dias 24 e 25 de setembro no Posto de Turismo (das 19h00 às 2130).

CineBanda é um projeto de programação cultural em rede promovido pelos municípios de Leiria, Peniche, Pombal e Torres Novas, que visa incrementar a coesão territorial, valorizar as dinâmicas culturais e turísticas, bem como divulgar os patrimónios locais. Num território fortemente marcado por bandas filarmónicas centenárias, CineBanda recupera a tradição da música de sopros. Cada apresentação resulta do trabalho conjunto de um grupo de músicos profissionais oriundos do território considerado, que é acompanhado, em cada concelho, por número igual de músicos amadores de bandas locais, após terem trabalhado conjuntamente em residência artística. Em Torres Novas, a iniciativa conta com a participação de elementos de todas as 8 bandas filarmónicas do concelho, que estarão em residência artística de 20 a 22 de setembro, no Convento do Carmo, para preparar os espetáculos de 24 e 25 de setembro na Praça 5 de Outubro.

Partindo de filmes históricos de natureza documental, versando as realidades dos quatro municípios, é criado um cenário cinematográfico único. Em cada um dos oito espetáculos, são tocadas ao vivo composições originais criadas para o CineBanda por jovens compositores nacionais.

Incorporando também, a espaços, o movimento evocativo do cinema mudo e os efeitos de luz trazidos pela imagem digital, cada apresentação resulta numa experiência imersiva que faz conviver contemporaneidade e memória, tendo como palco património histórico de referência dos vários territórios.

Programa completo:

Leiria

3 e 4 de setembro . 21h30 . Parque das Termas de Monte Real

Pombal

10 de setembro . 21h30 . Castelo de Pombal

11 de setembro . 21h30 . Praça de Touros de Abiul

Peniche

17 e 18 de setembro . 21h30 . Parque do Baluarte

Torres Novas

24 e 25 de setembro . 21h30 . Praça 5 de Outubro

